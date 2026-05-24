Anh Nguyễn Tường Lâm: Tuổi trẻ cả nước lan tỏa tinh thần sống xanh, sống trách nhiệm

Sáng nay 24.5, tại TP.Đà Nẵng, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức chương trình ra quân ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ 2, phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Ngô Xuân Thắng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên.

Chương trình ra quân Ngày Chủ nhật xanh nhằm lan tỏa sâu rộng phong trào bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và người dân trong xây dựng nếp sống văn minh, hình thành thói quen sống xanh – sạch, hướng tới phát triển bền vững.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và những thách thức về phát triển bền vững đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội, việc xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, hình thành lối sống xanh và phát huy vai trò xung kích của thanh niên là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Theo anh Lâm, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, thanh niên Việt Nam không chỉ dừng lại ở những việc làm đơn giản mà cần tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào các giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng bền vững.

"Chương trình hôm nay không chỉ là hoạt động hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, mà còn là dịp để tuổi trẻ cả nước tiếp tục lan tỏa tinh thần sống xanh, sống trách nhiệm, xây dựng nếp sống văn minh và khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", anh Lâm nhấn mạnh.

Bí thư T.Ư Đoàn cũng cho rằng, việc phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè thành phố Đà Nẵng năm 2026 có ý nghĩa thiết thực, mở đầu cho chuỗi hoạt động tình nguyện sôi nổi của tuổi trẻ thành phố trong thời gian tới.

Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng cũng trao tặng công trình "Đường cờ Tổ quốc", công trình "Thắp sáng vùng biên", 10 mô hình sinh kế cho thanh niên khó khăn...

"Tôi tin rằng với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, triển khai hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, chuyển đổi số cộng đồng, chăm lo an sinh xã hội…", anh Lâm chia sẻ.

Nhân dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã trao tặng 30 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 20 suất quà cho các gia đình chính sách; đồng thời trao tặng nhiều công trình an sinh xã hội gồm nguồn lực tổ chức ngày Chủ nhật xanh, mô hình rác thải nhựa, mô hình vườn ươm thanh niên và tuyến đường "sáng – xanh – sạch – đẹp".

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Đà Nẵng đã ra mắt 8 đội hình Thanh niên tình nguyện hè cấp thành phố. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt triển khai các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội trong thời gian tới. Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng cũng trao tặng công trình "Đường cờ Tổ quốc", công trình "Thắp sáng vùng biên", 10 mô hình sinh kế cho thanh niên khó khăn, công trình số hóa di tích lịch sử, học bổng dành cho thiếu nhi và quà tặng các gia đình chính sách. Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Thành đoàn – Hội đồng Đội thành phố trao tặng 2 công trình "Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội" với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 9.2026 với nhiều chỉ tiêu trọng tâm, cụ thể tổ chức cho hơn 300.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; trồng mới ít nhất 200.000 cây xanh; sửa chữa ít nhất 5.000 m, làm mới ít nhất 2.000 m đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 1.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên; đảm bảo các xã, phường khu vực biên giới đất liền được tổ chức ít nhất 1 chương trình tình nguyện an sinh xã hội; tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho ít nhất 50.000 lượt đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho ít nhất 10.000 thanh niên; tổ chức 350 lớp dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi và hỗ trợ cho ít nhất 20.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…



