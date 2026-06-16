Người trẻ trăn trở Cần Thơ chưa giữ chân được nhân tài, lãnh đạo nói gì?

Ngày 16.6, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành có buổi đối thoại với thanh niên về chủ đề "Phát huy nguồn nhân lực trẻ, tiên phong chuyển đổi số, góp phần xây dựng TP.Cần Thơ ngày càng phát triển".

Quang cảnh buổi đối thoại giữa lãnh đạo TP.Cần Thơ với thanh niên năm 2026 ẢNH: THANH DUY

Buổi đối thoại có sự tham gia của hơn 250 đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn. Những vấn đề như cơ hội mua nhà ở xã hội, định hướng ngành nghề trong giai đoạn mới, nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp và giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống… được các bạn trẻ quan tâm.

Anh Nguyễn Hoàng Viện, Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, nêu thực trạng hiện nay không ít sinh viên giỏi sau khi tốt nghiệp tại TP.Cần Thơ đều chọn TP.HCM hoặc quay về địa phương để phát triển sự nghiệp. Nếu xu hướng này tiếp diễn, sẽ xảy ra một "nghịch lý" là Cần Thơ sẽ thiếu đi nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai dù là "đầu tàu' về giáo dục đào tạo tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Anh Nguyễn Hoàng Viện, Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, trăn trở về việc Cần Thơ chưa có "sức hút" để giữ nhân tài trẻ ở lại cống hiến ẢNH: THANH DUY

Trả lời những băn khoăn trên, ông Bùi Hoàng Liêm, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ, cho biết nguồn nhân lực chất lượng cao dịch chuyển về các trung tâm kinh tế lớn như TP.HCM còn gọi là "chảy máu chất xám mềm". Đây là một xu hướng ở nhiều đô thị vùng, không riêng Cần Thơ.

Xét về mặt tiêu cực, xu hướng này sẽ làm giảm đáng kể số lượng lao động trẻ được đào tạo bài bản của thành phố, làm ảnh hưởng tới quá trình phát triển các ngành về công nghệ, kỹ thuật, dịch vụ chất lượng cao. Nhưng sẽ là rất tích cực nếu các nhân tài này đi tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng ở các đô thị lớn rồi sau đó trở về đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Theo ông Liêm, để giữ chân, thu hút được người tài trở về, Cần Thơ phải có động lực phát triển, nhất là ở các lĩnh vực: giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu, logistics, nông nghiệp công nghệ cao. Thành phố phải chấn chỉnh lại môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công sở. Môi trường này phải thực sự lành mạnh, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại để cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám đổi mới sáng tạo.

Cũng theo ông Liêm, hiện thành phố đã xây dựng dự thảo và lấy ý kiến về nghị quyết quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng trên địa bàn giai đoạn 2026-2030. Đây là cơ sở để tuyển dụng, bố trí, sử dụng người tài vào làm việc ở các cơ quan nhà nước. Chính sách này không chỉ tập trung vào thu nhập đầu vào mà còn chú trọng về thu nhập hàng tháng, hỗ trợ nhà ở cùng các phúc lợi khác cho người tài.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, đối thoại với thanh niên ẢNH: THANH DUY

Chia sẻ tại buổi đối thoại, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết trước sáp nhập, TP.Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng (cũ) cũng đã ban hành rất nhiều chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhưng kết quả chưa được như kỳ vọng. Nhiều ứng viên cũng đã tới tìm hiểu nhưng không ở lại. Lý do là môi trường làm việc chưa tương xứng với khả năng của họ.

Vì thế, trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung phát triển mạnh hơn nữa cơ sở hạ tầng, kinh tế, nghiên cứu khoa học, các trung tâm đổi mới sáng tạo, để có môi trường thuận lợi cho người tài phát huy được khả năng của mình. Khi có môi trường thuận lợi thì việc ban hành chính sách thu hút cũng sẽ kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. "Hiện nay thành phố đang xin ý kiến về chính sách mới. Hy vọng chúng ta sẽ giữ chân được các bạn trẻ có chuyên môn cao ở lại phục vụ trước hết cho quê hương TP.Cần Thơ, Đồng bằng sông Cửu Long để khu vực có thể sánh vai với các vùng khác trên cả nước" ông Tuyên chia sẻ.

