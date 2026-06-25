Mưa giông kèm gió lốc làm nhiều nhà dân ở Quảng Ngãi tốc mái, hư hỏng

Sáng nay 25.6, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND xã Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết, trận mưa giông kèm gió lốc xảy ra vào chiều tối 24.6 đã làm nhiều nhà dân trên địa bàn bị tốc mái, hư hỏng.

Gió lốc cuốn bay mái tôn một ngôi nhà ở xã Sơn Hà (Quảng Ngãi) ẢNH: TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG XÃ SƠN HÀ

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 24.6, mưa lớn kèm gió lốc đã khiến nhiều mái nhà bị tốc, tường rào bị đổ sập. Nhiều diện tích cây trồng, hoa màu của người dân cũng bị gió quật ngã, gây thiệt hại về tài sản.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây xanh ngã đổ, sửa chữa nhà cửa và đảm bảo an toàn cho các hộ bị ảnh hưởng.

Mưa kèm gió lốc đã làm hư mái nhà của người dân ở xã Sơn Hà (Quảng Ngãi) ẢNH: TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG XÃ SƠN HÀ

Lãnh đạo UBND xã Sơn Hà cho biết địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Chính quyền xã cũng kêu gọi các tổ chức, đoàn thể và người dân trên địa bàn phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay giúp đỡ các hộ bị thiệt hại khắc phục nhà ở, thu dọn cây cối, hoa màu để sớm vượt qua khó khăn sau cơn mưa giông, gió lốc.