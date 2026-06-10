Đà Nẵng: Sét đánh xuyên mái tôn, nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi

Tối 10.6, lãnh đạo UBND xã Đại Lộc cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh trúng nhà dân, gây cháy và làm hư hỏng nhiều tài sản.

Sét đánh xuyên thủng mái tôn ẢNH: C.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ chiều 10.6, sau trận mưa giông lớn, một luồng sét đã đánh xuyên qua mái tôn ngôi nhà của vợ chồng ông Lê Minh Nhựt (62 tuổi, ở thôn Phú Hải, xã Đại Lộc) làm phát sinh đám cháy bên trong nhà. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, mái nhà hư hỏng nặng.

Thời điểm xảy ra giông sét, trong nhà có vợ chồng ông Nhựt; vợ ông đang mắc bệnh nặng, nằm một chỗ và không có khả năng tự di chuyển. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nhiều tài sản trong nhà ông Nhựt bốc cháy sau khi sét đánh trúng ẢNH: C.X

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ gia đình đưa người và một số vật dụng ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế thiệt hại.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đại Lộc đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Lê Minh Nhựt, chia sẻ những khó khăn và thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời, địa phương đề nghị thôn Phú Hải tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.