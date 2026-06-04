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Thời sự

Dự báo 4 tỉnh mưa giông sẽ 'hạ nhiệt' nắng nóng miền Bắc

Phan Hậu
Phan Hậu
04/06/2026 19:19 GMT+7

Dự báo thời tiết đêm nay 4.6 và ngày mai 5.6, tại 4 tỉnh miền núi phía bắc có mưa giông, sẽ góp phần 'hạ nhiệt' nắng nóng ở miền Bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 4.6, đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, như các trạm: Bắc Mê (Tuyên Quang) 37,4 độ C; tại Thái Bình (Hưng Yên) 37,3 độ C; tại Ninh Bình 37,8 độ C.

Dự báo 4 tỉnh mưa giông sẽ 'hạ nhiệt' nắng nóng miền Bắc- Ảnh 1.

Thời tiết nắng nóng tạm thời gián đoạn ở miền Bắc khi dự báo nhiều tỉnh sẽ có mưa giông trong đêm nay và ngày mai 5.6

ẢNH: PHAN HẬU

Còn tại miền Trung, nắng nóng xảy ra từ Thanh Hóa - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, một số nơi có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ lúc 13 giờ ở các khu vực nói trên phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như các trạm: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38, 3 độ C; Con Cuông (Nghệ An) 38,5 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39 độ C; Tam Kỳ (Đà Nẵng) 38,1 độ C...

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về mưa giông ở miền Bắc trong đêm nay và ngày mai 5.6.

Bà Lê Hồng Vân, Dự báo viên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong chiều 4.6, mưa giông đang phát triển ở vùng núi Bắc bộ. Trong đêm nay và rạng sáng mai, các tỉnh vùng núi Bắc bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, một số nơi có mưa to đến rất to trên 130 mm.

Trong đó, 4 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng nhiều nơi sẽ xảy ra mưa lớn, nguy cơ xuất hiện những trận mưa cường suất lớn, lượng mưa trên 100 mm/3 giờ gây ngập úng cục bộ. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Cũng theo bà Lê Hồng Vân, mưa lớn, mưa giông ở miền Bắc xảy ra về đêm và sáng sớm. Do ảnh hưởng của mưa giông, nắng nóng tạm thời gián đoạn ở miền Bắc trong ngày 5.6, nhiệt độ cao nhất ngày là 32 - 35 độ C. Dự báo thời tiết từ ngày 6 - 7.6, nắng nóng ở miền Bắc gia tăng trở lại, nhiệt độ cao nhất ngày trong ngưỡng 35 - 37 độ C.

Miền Trung nắng nóng ít nhất 5 ngày nữa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, từ chiều tối nay 4.6 đến ngày 5.6, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 50 mm. Mưa giông tập trung vào chiều tối và tối, đề phòng có mưa đá, sét đánh, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày mai 5.6 đến ngày 7.6, từ Thanh Hóa - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt đến hết ngày 7.6, sau đó từ ngày 8.6 trở đi nắng nóng dịu dần. Ở miền Trung, dự báo từ ngày 9.6 nắng nóng có khả năng dịu dần.

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