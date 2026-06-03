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Thời sự

Nắng nóng vượt ngưỡng 40 độ C, tiếp tục lan rộng

Phan Hậu
Phan Hậu
03/06/2026 07:06 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 3.6 ở các tỉnh miền Trung có nơi nắng nóng trên 40 độ C. Đến cuối tuần này, nắng nóng tiếp tục mở rộng ở miền Bắc, miền Trung.

Dự báo thời tiết nắng nóng ngày 3.6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, tại miền Trung nhiều nơi sẽ chạm, vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng sẽ còn mở rộng, kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nắng nóng vượt ngưỡng 40 độ C, tiếp tục lan rộng - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết nắng nóng tiếp tục gia tăng những ngày tới

ẢNH: TUẤN MINH

Trong ngày hôm qua 2.6, nhiều khu vực tại 8 tỉnh, thành phố miền Bắc, miền Trung đã có nắng nóng trên 37 độ C. Trong đó, nhiệt độ cao nhất đo được tại Yên Châu (Sơn La) là 39,3 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 39,2 độ C; Bắc Mê (Tuyên Quang) 38 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,2 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%. Dự báo thời gian nắng nóng mạnh nhất từ 11 - 16 giờ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay tiếp tục có nắng nóng, một số nơi có nắng nóng gay gắt; nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29 độ C; cao nhất từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 4.6, trung du và đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Dự báo thời gian nắng nóng mạnh nhất từ 12 - 16 giờ.

Tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 5.6, nắng nóng bao phủ toàn bộ các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, sang đến ngày 6.6, nắng nóng sẽ có cường độ mạnh hơn. Từ ngày 5.6, nắng nóng mở rộng ở miền Trung, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

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