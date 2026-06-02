Nắng nóng gay gắt hơn, miền Trung có nơi trên 39 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay 1.6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vùng nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung tiếp tục mở rộng hơn, gia tăng cường độ so với ngày hôm qua 1.6.

Trong ngày 1.6, các tỉnh miền Bắc (trừ Quảng Ninh, Hải Phòng); khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, một số nơi có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như các trạm: Yên Châu (Sơn La) 39,7 độ C; Bắc Mê (Tuyên Quang) 38,1 độ C; Vĩnh Yên (Phú Thọ) 37,4 độ C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37,6 độ C; Con Cuông (Nghệ An) 38,3 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,2 độ C...

Dự báo thời tiết hôm nay 2.6, các tỉnh miền Bắc (trừ Quảng Ninh, Hải Phòng), khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày mai 3.6, khu vực trên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 27 - 29 độ C, cao nhất từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng kéo dài nhiều ngày tới

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng diện rộng ở miền Bắc; khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, các khu dân cư có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Các địa phương có nắng nóng liên tục trong nhiều ngày có nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Trong những ngày nắng nóng cao điểm, người dân nên hạn chế ra đường, tham gia các hoạt động ngoài trời để phòng ngừa say nắng.