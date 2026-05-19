Dự báo thời tiết: Miền Bắc mưa lớn 3 ngày tới

Trong bản tin dự báo thời tiết hôm nay 19.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nhiều nơi ở miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa lớn trong những ngày tới, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay 19.5, miền Bắc, miền Trung và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19 giờ ngày 18.5 đến 3 giờ ngày 19.5 nhiều nơi trên 70 mm như: Việt Lâm (Tuyên Quang) 305,6 mm; Bạch Thông (Thái Nguyên) 116 mm; Chiềng Khương (Sơn La) 73 mm; Ngọk Réo (Quảng Ngãi) 96 mm; Hoài Ân (Gia Lai) 72 mm…

Dự báo thời tiết từ đêm nay 19.5 đến đêm mai 20.5, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông; có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 180 mm.

Trong ngày và đêm nay, vùng núi phía Bắc và Đông Bắc Bắc bộ ngày có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi trên 80 mm. Mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm, nguy cơ mưa trên 100 mm/3 giờ, gây ra ngập úng cục bộ.

Mưa lớn đến ngày 21.5

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Hà Nội hôm nay ban ngày có mưa rào và giông vài nơi, ban đêm có mưa to và giông, có nơi mưa rất to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ Hà Nội hôm nay thấp nhất 25 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 33 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn ở miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An kéo dài đến ngày 21.5. Dự báo lượng mưa trong ngày 21.5 tại các khu vực nói trên phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Dự báo thời tiết mưa lớn 3 ngày tới ở miền Bắc, Thanh Hóa Nghệ An có thể gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.