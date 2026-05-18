Dự báo mưa lớn trên cả nước, 3 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Dự báo thời tiết ngày 18.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua 17.5 và rạng sáng nay, khu vực miền Bắc, Bắc Trung bộ, duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to.

Nhiều khu vực tại các tỉnh Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai đang có mưa lớn ẢNH: VRAIN

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17.5 đến 3 giờ ngày 18.5 nhiều nơi trên 100 mm như trạm: Nấm Dẩn (Tuyên Quang) là 254 mm; Mường Khoa 1 (Lai Châu) 249 mm; Nga Sơn (Thanh Hóa) 127,4 mm…

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, các tỉnh Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Khu vực Tây Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Khu vực từ Quảng Trị đến Huế, duyên hải Nam Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm. Mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa giông ở các khu vực nói trên, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C. Hà Nội trời nhiều mây có mưa rào và giông, có nơi mưa to.

3 tỉnh nguy cơ có lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn

Do ảnh hưởng của mưa lớn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở các tỉnh Tuyên Quang, Lai Châu và Lào Cai.

Tại tỉnh Tuyên Quang, từ 21 giờ đêm qua 17.5 đến 3 giờ sáng nay 18.5, nhiều địa bàn đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Nấm Dẩn lên tới 216,1 mm; Chế Là 155,8 mm; Xuân Minh 114,2 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trong tỉnh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong sáng nay, Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã, phường: Nấm Dẩn, Hồ Thầu, Nậm Dịch, Thông Nguyên, Khuôn Lùng, Quang Bình, Quảng Nguyên, Tân Quang, Tân Tiến, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Trung Thịnh, Việt Lâm.

Còn tại Lào Cai và Lai Châu, từ 22 giờ ngày 17.5 đến 1 giờ sáng nay, nhiều khu vực có mưa vừa, mưa to như: Mường Khoa là 90,2 mm; Pa Vệ Sử là 58,2 mm (Lai Châu); Thủy điện Séo Chông Hô (Lào Cai) là 38,2 mm...

Trong sáng nay, nhiều khu vực ở Sơn La, Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở nhiều xã, phường.

Dự báo tại Lai Châu nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở: Mường Khoa, Bản Bo, Bum Nưa, Dào San, Khổng Lào, Khun Há, Nậm Tăm, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Sìn Hồ, Tân Uyên.

Còn tại Lào Cai, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở: Bản Hồ, Mường Bo, Nậm Chày, Ngũ Chỉ Sơn, Tả Van, Tằng Loỏng, Võ Lao.