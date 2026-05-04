Gần đây, một YouTuber đã thực hiện thí nghiệm để kiểm chứng một quan niệm sai lầm về an toàn liên quan đến pin lithium mà nhiều người vẫn nghĩ: Nước có thể dập tắt đám cháy từ pin lithium.

Trong video, nhà sáng tạo nội dung Concept Crafted Creations đã sử dụng một viên pin lithium-ion đã được sạc đầy và cố tình gây ra sự cố bằng cách đâm thủng nó, tạo ra một đám cháy dữ dội. Ngay khi ngọn lửa bùng lên, một hệ thống cơ khí đã đưa cục pin đang cháy vào một thùng nước, với hy vọng rằng nước sẽ dập tắt ngọn lửa ngay lập tức.

Ban đầu, có vẻ như nước đã có tác dụng khi ngọn lửa dường như tắt dần. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hơn, sự thật lại hoàn toàn khác. Ngọn lửa từ pin lithium không giống như các ngọn lửa thông thường; chúng không cần oxy từ bên ngoài mà tự tạo ra nhiệt và thậm chí cả oxy trong một quá trình gọi là hiện tượng tăng nhiệt đột ngột. Điều đó có nghĩa nước có thể làm mát bên ngoài và tạm thời dập tắt ngọn lửa, nhưng không thể ngăn chặn những phản ứng bên trong pin.

Khi viên pin được nhấc ra khỏi nước, nó lại bắt đầu nóng lên và bốc cháy trở lại. Thí nghiệm cho thấy nước không phải là giải pháp tức thời để dập tắt đám cháy pin lithium. Để thực sự ngăn chặn phản ứng, mọi người cần phải làm mát pin đủ lâu để nhiệt độ bên trong giảm xuống dưới mức nguy hiểm.

Phát hiện trên nhấn mạnh rằng việc kiểm soát đám cháy pin lithium thực sự rất khó khăn so với suy nghĩ đơn giản của nhiều người. Một khi đám cháy bắt đầu, nó có thể kéo dài lâu hơn nhiều so với dự kiến. Vì vậy, nếu thiết bị công nghệ bắt đầu bốc khói, người dùng hãy luôn cảnh giác.