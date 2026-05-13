Đà Nẵng: Đang làm ruộng gặp mưa giông, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Chiều 13.5, bà Tào Thị Tố Điểm, Chủ tịch UBND xã Quế Phước (thành phố Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sét đánh khiến một người phụ nữ tử vong khi đang làm ruộng.

Bà V.T.X bị sét đánh tử vong khi đang làm đồng ẢNH: C.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, bà V.T.X (51 tuổi, ở xã Quế Phước) đang làm ruộng thì thời tiết bất ngờ chuyển xấu, xuất hiện mưa giông kèm sấm sét. Ngay sau đó, bà X. không may bị sét đánh trúng và gục tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, người dân gần đó nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, đồng thời trình báo chính quyền địa phương. Nạn nhân sau đó được đưa ra khỏi hiện trường nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Quế Phước đã cử lực lượng có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng gia đình đưa thi thể nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Bà Tào Thị Tố Điểm, cho biết địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vượt qua mất mát. Trước mắt, xã hỗ trợ gia đình số tiền 5 triệu đồng để lo chi phí mai táng cho nạn nhân.