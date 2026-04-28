Người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang chở lúa ngoài đồng

28/04/2026 17:52 GMT+7

Trong lúc chở lúa ngoài ruộng, một người đàn ông ở Quảng Ngãi bất ngờ bị sét đánh trúng, tử vong. Ngành khí tượng cảnh báo giông sét còn tiếp diễn những ngày tới, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Chiều nay 28.4, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn (Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một người đàn ông tử vong.

Người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang chở lúa ngoài đồng - Ảnh 1.

Khu vực người đàn ông ở Quảng Ngãi bị sét đánh tử vong

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nạn nhân là ông P.K.T (60 tuổi, ở thôn Liên Trì, xã Đông Sơn). 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 15 chiều nay 28.4, ông T. đang chở lúa ngoài ruộng tại thôn Liên Trì thì bất ngờ bị sét đánh trúng, tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời hỗ trợ các thủ tục liên quan.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực các xã phía đông của tỉnh Quảng Ngãi sẽ xuất hiện mưa giông kèm sét từ nay đến hết ngày 2.5. Trong các cơn giông, nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ, mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh là rất cao.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đồng, làm việc ngoài trời khi có dấu hiệu giông lốc và chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn, nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc do sét gây ra. Cần phải tránh xa những tán cây to cao, khu ẩm ướt, tránh xa vật kim loại có khả năng tích điện cao như máy cày, máy tuốt lúa, cuốc xẻng…

