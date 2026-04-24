Vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk: Cục CSGT thông tin thêm

Ngày 24.4, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang thụ lý vụ tai nạn giao thông này.

Vụ nam sinh tử vong ở Đắk Lắk: Cục CSGT thông tin thêm

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11 giờ 29 phút ngày 15.4 tại Km198+200, Quốc lộ 29 (đoạn qua xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) làm một nam sinh (sinh năm 2008, trú xã Cư Pơng) tử vong.

Cục CSGT cho biết xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm3, chủ xe là anh trai ruột của nạn nhân.

Thời điểm nam sinh điều khiển xe gắn máy xảy ra tai nạn giao thông là 17 tuổi, 5 tháng 28 ngày. Đối chiếu với quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nam sinh này đủ điều kiện để điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh 50 cm3 tham gia giao thông và cũng không có hành vi giao hoặc để xe cho người chưa đủ điều kiện.

Vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk: Khởi tố cán bộ CSGT

Tuy nhiên, theo Cục CSGT, phương tiện này có nghi vấn cải tạo (cụ thể là độ pô xe) để có tiếng nổ lớn. Ngoài ra, qua các clip được thu thập, lực lượng chức năng xác định nam sinh chạy xe với tốc độ cao trước khi xảy ra tai nạn.

Về cán bộ CSGT Trạm CSGT Krông Búk, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, người này đã bị khởi tố với tội danh "Không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.