Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk: Cục CSGT thông tin thêm
Video Thời sự

Vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk: Cục CSGT thông tin thêm

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
24/04/2026 21:58 GMT+7

Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin bổ sung về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk khiến một nam sinh lớp 12 tử vong.

Ngày 24.4, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang thụ lý vụ tai nạn giao thông này.

Vụ nam sinh tử vong ở Đắk Lắk: Cục CSGT thông tin thêm

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11 giờ 29 phút ngày 15.4 tại Km198+200, Quốc lộ 29 (đoạn qua xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) làm một nam sinh (sinh năm 2008, trú xã Cư Pơng) tử vong.

Cục CSGT cho biết xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm3, chủ xe là anh trai ruột của nạn nhân.

Thời điểm nam sinh điều khiển xe gắn máy xảy ra tai nạn giao thông là 17 tuổi, 5 tháng 28 ngày. Đối chiếu với quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nam sinh này đủ điều kiện để điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh 50 cm3 tham gia giao thông và cũng không có hành vi giao hoặc để xe cho người chưa đủ điều kiện.

Tuy nhiên, theo Cục CSGT, phương tiện này có nghi vấn cải tạo (cụ thể là độ pô xe) để có tiếng nổ lớn. Ngoài ra, qua các clip được thu thập, lực lượng chức năng xác định nam sinh chạy xe với tốc độ cao trước khi xảy ra tai nạn.

Về cán bộ CSGT Trạm CSGT Krông Búk, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, người này đã bị khởi tố với tội danh "Không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk: Khởi tố cán bộ CSGT

Vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk: Khởi tố cán bộ CSGT

Liên quan đến vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cán bộ CSGT về hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Khám phá thêm chủ đề

nam sinh lớp 12 nam sinh tử vong nam sinh Đắk Lắk Cục CSGT tai nạn giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận