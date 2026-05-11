Vụ xe khách rơi xuống đèo An Khê: Phương tiện bẹp dúm, hiện trường tan hoang

Đức Nhật
11/05/2026 19:43 GMT+7

Hiện trường tan hoang dưới vực sâu hơn 40 m, sau vụ xe khách rơi xuống đèo An Khê do bị xe tải mất phanh tông từ phía sau.

Ngày 11.5, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe khách rơi xuống đèo An Khê làm 12 người thương vong.

Bị xe tải tông từ phía sau, xe khách rơi xuống đèo An Khê hơn 40 m, khiến 1 người tử vong

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy khung cảnh tan hoang kéo dài từ mặt đường xuống khe suối sâu bên dưới. Chiếc xe khách nằm bẹp dúm giữa bụi lau sậy và cây cối ở độ sâu hơn 40 m so với mặt đường. Phần thân xe biến dạng hoàn toàn, cửa kính vỡ nát, nhiều mảnh kim loại vương vãi khắp nơi.

Đồ đạc, hành lý vương vãi khắp nơi

Xe khách chở 12 người rơi xuống vực sâu hơn 30 mét ở đèo An Khê

Theo dấu vết để lại, trước khi lao xuống vực, chiếc xe khách đã tông gãy nhiều trụ lan can bảo vệ, băng qua mương thoát nước rồi tiếp tục trượt trên đoạn đất dài khoảng 50 m trước khi rơi xuống vực sâu.

Trước khi lao xuống vực sâu, chiếc xe khách đã tông gãy nhiều trụ lan can

Trước đó, khoảng 23 giờ 15 ngày 10.5, tại Km61+100 quốc lộ 19, đoạn qua xóm 2, xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách khiến 1 người tử vong, 11 người bị thương.

Thân xe hư hỏng, biến dạng sau tai nạn

Theo thông tin ban đầu, xe tải biển số 77H-003.62 do Nguyễn Thanh Yên (44 tuổi, ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng Pleiku đi Quy Nhơn. Khi đang đổ đèo An Khê, xe tải bất ngờ mất phanh rồi tông mạnh vào phía sau xe khách biển số 50H-059.48 chạy cùng chiều phía trước.

Trái cây vương vãi bên trong xe, nhiều hành lý khác cũng văng ra ngoài sau tai nạn

Cú va chạm khiến xe khách do tài xế Phạm Thiện Tâm (28 tuổi, ở xã Ia Lốp, Đắk Lắk) điều khiển mất lái. Sau đó chiếc xe khách rơi xuống đèo An Khê sâu hơn 40 m. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có 12 người.

Chiếc xe khách nằm bẹp dúm giữa bụi lau sậy và cây cối

Chiếc xe hiện đang nằm dưới vực sâu hơn 40 m

Vụ tai nạn khiến chị Phạm Thị Nụ (38 tuổi, ở xã Ea Wer, Đắk Lắk) tử vong và nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu.

UBND xã Bình Khê đã thành lập 2 tổ công tác đến thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai và Trung tâm y tế Tây Sơn. Trong đó, gia đình nạn nhân tử vong được hỗ trợ 3 triệu đồng; 5 trường hợp bị thương nặng được hỗ trợ từ 1 - 1,5 triệu đồng/người. Ngoài ra, 6 nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện.

Xe khách rơi xuống đèo An Khê, 1 người chết và 11 người bị thương

Sau cú tông mạnh từ xe tải mất phanh, xe khách rơi xuống đèo An Khê (tỉnh Gia Lai) trong đêm khuya, làm 1 người tử vong và 11 người bị thương.

