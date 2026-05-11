Vụ xe khách rơi xuống đèo An Khê: Phương tiện bẹp dúm, hiện trường tan hoang

Ngày 11.5, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe khách rơi xuống đèo An Khê làm 12 người thương vong.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy khung cảnh tan hoang kéo dài từ mặt đường xuống khe suối sâu bên dưới. Chiếc xe khách nằm bẹp dúm giữa bụi lau sậy và cây cối ở độ sâu hơn 40 m so với mặt đường. Phần thân xe biến dạng hoàn toàn, cửa kính vỡ nát, nhiều mảnh kim loại vương vãi khắp nơi.

Theo dấu vết để lại, trước khi lao xuống vực, chiếc xe khách đã tông gãy nhiều trụ lan can bảo vệ, băng qua mương thoát nước rồi tiếp tục trượt trên đoạn đất dài khoảng 50 m trước khi rơi xuống vực sâu.

Trước đó, khoảng 23 giờ 15 ngày 10.5, tại Km61+100 quốc lộ 19, đoạn qua xóm 2, xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách khiến 1 người tử vong, 11 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xe tải biển số 77H-003.62 do Nguyễn Thanh Yên (44 tuổi, ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng Pleiku đi Quy Nhơn. Khi đang đổ đèo An Khê, xe tải bất ngờ mất phanh rồi tông mạnh vào phía sau xe khách biển số 50H-059.48 chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến xe khách do tài xế Phạm Thiện Tâm (28 tuổi, ở xã Ia Lốp, Đắk Lắk) điều khiển mất lái. Sau đó chiếc xe khách rơi xuống đèo An Khê sâu hơn 40 m. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có 12 người.

Vụ tai nạn khiến chị Phạm Thị Nụ (38 tuổi, ở xã Ea Wer, Đắk Lắk) tử vong và nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu.

UBND xã Bình Khê đã thành lập 2 tổ công tác đến thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai và Trung tâm y tế Tây Sơn. Trong đó, gia đình nạn nhân tử vong được hỗ trợ 3 triệu đồng; 5 trường hợp bị thương nặng được hỗ trợ từ 1 - 1,5 triệu đồng/người. Ngoài ra, 6 nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện.