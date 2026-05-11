Xe khách rơi xuống đèo An Khê, 1 người chết và 11 người bị thương

Trị Bình
11/05/2026 09:18 GMT+7

Sau cú tông mạnh từ xe tải mất phanh, xe khách rơi xuống đèo An Khê (tỉnh Gia Lai) trong đêm khuya, làm 1 người tử vong và 11 người bị thương.

Khoảng 23 giờ 15 ngày 10.5, tại Km61+100 quốc lộ 19, đoạn qua xóm 2, xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng sau khi chiếc xe tải mất phanh, đâm vào xe khách rơi xuống đèo An Khê làm 12 người thương vong.

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân từ vực sâu dưới đèo An Khê lên quốc lộ 19 để chuyển đi cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải biển số 77H-003.62 do Nguyễn Thanh Yên (44 tuổi, ở phường An Khê, Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng Pleiku đi Quy Nhơn. Khi đang đổ đèo An Khê, xe tải bất ngờ bị mất phanh rồi lao tới tông mạnh vào phía sau xe khách biển số 50H-059.48 chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến xe khách do tài xế Phạm Thiện Tâm (28 tuổi, ở xã Ia Lốp, Đắk Lắk) điều khiển mất lái, trên xe đang chở nhiều hành khách lao xuống vực sâu hơn 30 m bên đường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đèo An Khê.

Thượng tá Ksor HBơ Khắp, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, trực tiếp có mặt tại hiện trường trong đêm để chỉ đạo tổ chức cứu người bị nạn, phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh trật tự khu vực xảy ra tai nạn.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai xuyên đêm cứu nạn các hành khách gặp nạn tại đèo An Khê khuya 10.5

Trong điều kiện trời tối, địa hình hiểm trở, lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực vực sâu và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Vụ xe khách rơi xuống đèo An Khê khiến chị Phạm Thị Nụ (38 tuổi, ở xã Ea Wer, Đắk Lắk) tử vong, 11 người bị thương. Tại hiện trường, cả xe tải và xe khách đều bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nói trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trên xe khách rơi xuống đèo An Khê chở 12 người sau:

  • Phạm Thị Nụ (38 tuổi, ở xã Ea Wer, Đắk Lắk)
  • Nguyễn Thị Xuân Tâm (53 tuổi, ở xã Ya Ma, Gia Lai)
  • Phạm Thị Ngọc Trâm (36 tuổi, ở xã Ea Wer, Đắk Lắk)
  • Hòa Thị Phương (35 tuổi, ở xã Ea Wer, Đắk Lắk)
  • Nguyễn Đức Nam (49 tuổi, ở xã Tam Hải, thành phố Đà Nẵng)
  • Nguyễn Ngọc Hiền (42 tuổi, ở xã Ea Wer, Đắk Lắk)
  • Đoàn Văn Ánh (56 tuổi, ở phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng)
  • Nguyễn Đức Thủy (57 tuổi, ở xã Ea Súp, Đắk Lắk)
  • Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi, ở xã Ea H'Leo, Đắk Lắk)
  • Lê Thanh Sơn (56 tuổi, ở xã Ea Súp, Đắk Lắk)
  • Phạm Thiện Tâm (28 tuổi, tài xế, ở xã Ia Lốp, Đắk Lắk)
  • Một nam giới được đưa vào Trung tâm y tế Tây Sơn cấp cứu nhưng sau đó tự ý bỏ đi.

Tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hai mẹ con cô giáo tử vong

