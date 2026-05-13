Đà Nẵng 'chạy nước rút' cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Ngày 13.5, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương nhằm nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thành phố.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng dài khoảng 116,42 km, đi qua 24 xã, phường, với điểm đầu tại phường Hải Vân và điểm cuối tại xã Núi Thành.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam được Quốc hội thống nhất chủ trương đầu tư với tổng chiều dài hơn 1.540 km ẢNH MINH HỌA: T.N

Đến nay, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng và hai tổ công tác chuyên trách nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai. Hai dự án thành phần liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt, đang được rà soát để hợp nhất thành một dự án chung, hướng tới tinh gọn thủ tục và nâng cao hiệu quả thực hiện.

Thành phố đã tiếp nhận 17 hồ sơ liên quan đến các khu tái định cư và nghĩa trang phục vụ dự án. Trong đó, 5 hồ sơ đã được cho ý kiến, 12 hồ sơ còn lại đang tiếp tục xử lý.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, hợp phần giải phóng mặt bằng gồm ba nội dung chính: bồi thường, di dời hạ tầng kỹ thuật và đầu tư xây dựng khu tái định cư, nghĩa trang.

Hiện có 34 khu tái định cư và 13 khu nghĩa trang đã được bàn giao mốc thực địa để triển khai.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan. Thành phố áp dụng nguyên tắc "phê duyệt đến đâu, kiểm đếm đến đó" nhằm tránh dàn trải, đảm bảo tiến độ.

HĐND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất bổ sung một phần vốn ngân sách địa phương cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và dự kiến cân đối cho giai đoạn 2026 - 2030. Thành phố cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ thêm nguồn vốn ngân sách cho dự án.

Hiện Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính bố trí kế hoạch vốn năm 2026 cho dự án.

Tại cuộc họp, các ban, ngành, địa phương đã trao đổi, thảo luận, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc để cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

Ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu kết luận tại cuộc họp ẢNH: NGỌC PHÚ

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam) khẩn trương tham mưu văn bản kiến nghị Trung ương tháo gỡ các vướng mắc, đồng thời cử cán bộ chuyên môn phối hợp kiểm tra thực địa để thống nhất phương án triển khai.

Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại trước ngày 15.7; đồng thời đẩy nhanh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho các khu tái định cư và nghĩa trang trong tháng 5.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các đơn vị phối hợp đồng bộ, thực hiện song song các thủ tục pháp lý, tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án trọng điểm quốc gia.