Chủ tịch Đà Nẵng: 'Không để vướng mắc nhỏ làm mất cơ hội lớn của doanh nghiệp'

Sáng nay 8.5, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn đàn đối thoại doanh nghiệp năm 2026 chủ đề "Khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công", với sự tham dự của lãnh đạo thành phố cùng hơn 250 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết diễn đàn được tổ chức với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, đồng hành và hành động cùng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Hùng, thành phố luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng trung tâm, đóng vai trò động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chính quyền địa phương cam kết xây dựng mối quan hệ gắn bó, tin cậy và cùng phát triển với doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu khai mạc diễn đàn đối thoại ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong bối cảnh Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 2025 - 2026, đặc biệt hướng tới mức tăng trưởng trên 8%, thành phố cần phát huy tối đa các dư địa phát triển, trong đó khu vực doanh nghiệp giữ vai trò then chốt.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đạt được hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của thành phố. Nhiều điểm nghẽn liên quan thể chế, thủ tục hành chính và nguồn lực vẫn đang cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

"Thành phố có nguyên tắc là không để một vướng mắc nhỏ làm mất đi một cơ hội lớn của doanh nghiệp", ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Cụ thể, thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung khơi thông các nút thắt liên quan thể chế, thủ tục hành chính, đất đai, tài nguyên và nguồn lực phát triển. Chính quyền thành phố không chỉ dừng ở việc lắng nghe mà sẽ hành động thực chất, xử lý dứt điểm các khó khăn của doanh nghiệp.

Một trong những nội dung được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm hiện nay là việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng thuộc diện rà soát theo các kết luận, nghị quyết của Trung ương.

Ông Hùng cho biết, ngay trong thời gian chờ cơ chế chính thức, thành phố đã chủ động chuẩn bị đầy đủ danh mục và phương án xử lý để có thể triển khai ngay khi được phép.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng chủ động đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ các khác biệt trong cách hiểu, cách làm giữa cơ quan quản lý và nhà đầu tư.

'Nói là làm, làm đến cùng'

Nhấn mạnh quan điểm "nói là làm, làm đến cùng", Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định việc tháo gỡ khó khăn phải dựa trên nguyên tắc không hợp thức hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới và không tạo ra tranh chấp mới.

"Có những việc đúng quy định pháp luật và thuộc thẩm quyền thì chúng tôi sẽ xử lý ngay, nhưng có những vấn đề bắt buộc phải tuân thủ quy trình, quy định", ông nói.

Để tăng tốc xử lý công việc, thành phố đã thành lập nhiều tổ công tác chuyên trách nhằm giải quyết các nhóm vấn đề lớn như cụm công nghiệp, dự án tồn đọng, khó khăn trong lĩnh vực xăng dầu và các dự án đầu tư đô thị.

Các tổ công tác do lãnh đạo thành phố trực tiếp phụ trách nhằm bảo đảm xử lý nhanh, rõ trách nhiệm và không để kéo dài hồ sơ.

"Thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; đồng thời lấy kết quả giải quyết công việc và sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo đánh giá năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị", ông Hùng nhấn mạnh.

Người đứng đầu UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định chính quyền thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông bày tỏ tin tưởng với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và hành động quyết liệt tại diễn đàn lần này, những nội dung trao đổi sẽ không chỉ dừng ở đối thoại mà sẽ được cụ thể hóa bằng các giải pháp thực tế.

"Chúng tôi cam kết nói là làm, làm đến cùng và kết quả phải được đo bằng sự hài lòng, niềm tin của doanh nghiệp", Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định.