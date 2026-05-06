Bí thư Hà Nội chỉ ra 5 điểm nghẽn khiến thành phố chưa là 'nơi đáng sống'

Không để xây dựng trái phép phá vỡ cảnh quan chung

Sáng 6.5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 (Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội) đã tiếp xúc với cử tri 13 xã, phường, gồm: Việt Hưng, Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh để thông tin về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri sáng 6.5 ẢNH: TRỌNG PHÚ

Sau khi điểm qua những thành tựu về kinh tế - xã hội đạt được trong 4 tháng đầu năm 2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ sự chia sẻ với những trăn trở của cử tri về những điểm hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực y tế, giáo dục, ô nhiễm môi trường, giao thông…

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn 5 điểm nghẽn, đó là: úng ngập, ùn tắc, ô nhiễm, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm.

Do đó, người đứng đầu Đảng bộ TP.Hà Nội yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc biệt là các địa bàn đang đô thị hóa mạnh mẽ, cùng với thành phố quyết liệt xử lý cơ bản 5 điểm nghẽn, đồng thời phải tăng cường quản lý quy hoạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép phá vỡ cảnh quan chung.

Đối với các xã ven sông như Vĩnh Thanh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc hay các phường Bồ Đề, Long Biên, theo ông Trần Đức Thắng, "bài toán khó" hiện nay là xử lý hài hòa giữa bảo tồn đê điều và phát triển kinh tế bãi sông. Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch chi tiết để người dân sớm ổn định chỗ ở, đồng thời hình thành các công viên rừng, khu sinh thái xứng tầm dọc theo sông Hồng, sông Đuống.

"Chúng ta dứt khoát không chấp nhận thực hiện các dự án gây ảnh hưởng hành lang thoát lũ, không chấp nhận phát triển đô thị "nén" mà thiếu không gian xanh tại các khu vực này", ông Thắng nêu quan điểm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị ẢNH: TRỌNG PHÚ

Luật Thủ đô sửa đổi là "cơ hội lịch sử" để phát triển thủ đô bền vững

Nói về việc chuyển đổi mô hình kinh tế làng nghề và nông nghiệp công nghệ cao, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, đối với xã Bát Tràng sẽ không chỉ dừng lại ở sản xuất gốm sứ truyền thống. Thay vào đó, mục tiêu là xây dựng Bát Tràng thành các trung tâm thiết kế sáng tạo và du lịch trải nghiệm quốc tế.

Đối với các xã như Phù Đổng, Gia Lâm, Thuận An, khi tiến trình đô thị hóa lan tỏa, thành phố yêu cầu bảo vệ quỹ đất cho nông nghiệp sinh thái và các mô hình trình diễn công nghệ cao, tránh tuyệt đối tình trạng "chia lô bán nền" tự phát, làm đứt gãy không gian di sản.

Đối với Việt Hưng, Phúc Lợi, Thư Lâm, Đông Anh, Bí thư Trần Đức Thắng nhận định 4 địa bàn này đang chịu áp lực về giao thông khi mật độ cư dân tăng nhanh. Trong bối cảnh thành phố đang đẩy nhanh các cầu bắc qua sông Hồng và các trục đường xuyên tâm phía đông, ông Trần Đức Thắng lưu ý lãnh đạo các xã, phường phải chú trọng "hạ tầng mềm" như hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư, nâng cao năng lực quản lý của bộ máy chính quyền…

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, để những kiến nghị của cử tri hôm nay và những kiến nghị khác trở thành hiện thực thì các cấp, các ngành của thành phố cần tập trung thực thi cơ chế. Theo đó, phải khẩn trương cụ thể hóa các quy định của luật Thủ đô sửa đổi. Đây là "cơ hội lịch sử" để phát triển thủ đô nhanh, bền vững hơn.

Về cải cách hành chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất để người dân không còn phải đi lại nhiều lần khi làm thủ tục. Kiên quyết loại bỏ những cán bộ có tư tưởng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không có khả năng làm việc.

Với vấn đề an sinh xã hội, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh việc phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo tồn văn hóa và chăm lo đời sống của người dân. Phải đảm bảo mọi người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển của thủ đô, nhất là các đối tượng chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn.

"Với tư cách là người đứng đầu Thành ủy Hà Nội, tôi xin tiếp thu đầy đủ qua các kênh thông tin và cam kết sẽ chỉ đạo với tinh thần việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, làm đến cùng; việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh", ông Thắng nhấn mạnh.