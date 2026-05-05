Hà Nội chấn chỉnh việc thi công các dự án làm phát sinh ô nhiễm, ùn tắc

Ngày 5.5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ban hành Chỉ thị số 8 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

Đơn vị thi công kênh chống ngập tập kết vật liệu tại hiện trường, đường Võ Chí Công bị thu hẹp dẫn đến khu vực này thường xuyên ùn tắc giao thông ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nội dung chỉ thị thể hiện, thời gian qua, trên địa bàn thành phố đang triển khai đồng loạt các công trình trọng điểm, đặc biệt là các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nhà ở… với quy mô lớn để từng bước giải quyết một số "điểm nghẽn" đã được chỉ ra.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chủ đầu tư, nhà thầu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường, gây mất mỹ quan đô thị, gây bụi, tiếng ồn, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và khách du lịch khi tham quan Hà Nội.

Để khắc phục các tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan khi tổ chức thi công các công trình bảo đảm khoa học, an toàn, đúng quy định; hạn chế tối đa phạm vi, thời gian ảnh hưởng đến giao thông, môi trường và đời sống nhân dân.

Trong đó, cần xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu thi công về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông sau khi hoàn thành công trình.

Đồng thời, nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ, giải pháp thi công hiện đại nhằm rút ngắn thời gian thi công, giảm thiểu đào mở (nhất là trong khu vực nội thành) để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông.

Người đứng đầu chính quyền TP.Hà Nội giao Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, chống phát thải bụi trong thi công và trách nhiệm hoàn trả hạ tầng của chủ đầu tư sau khi hoàn thành thi công xây dựng theo phương án được duyệt và các quy định có liên quan; xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định (nếu có).

Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Công an thành phố và UBND xã, phường tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông từ xa, phù hợp với phương án bảo đảm an toàn đã được phê duyệt của các công trình hạ tầng, giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại và ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng giao Sở NN-MT chủ trì theo dõi, cập nhật thông tin về chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố; cung cấp, chia sẻ thông tin cảnh báo các thời điểm chất lượng không khí ở mức xấu, rất xấu, đặc biệt tại các khu vực tập trung nhiều công trình xây dựng, để các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường các biện pháp kiểm soát bụi, ô nhiễm môi trường.

Sở NN-MT còn có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, Công an thành phố và UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng, vận chuyển, tập kết, xử lý chất thải xây dựng…