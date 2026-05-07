Bí thư Đà Nẵng: Còn tình trạng né tránh, ngại luân chuyển ở một bộ phận cán bộ

Ngày 7.5, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Bộ máy tinh gọn hơn, dịch vụ công chuyển biến rõ nét

Tại hội nghị, các tham luận tập trung đánh giá toàn diện kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời chỉ ra nhiều khó khăn, hạn chế phát sinh trong quá trình vận hành thực tế.

Các đại biểu cho rằng, sau 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác quản lý, điều hành được thực hiện linh hoạt hơn, phân định rõ thẩm quyền, giảm chồng chéo và tăng tính chủ động ở cơ sở. Bộ máy chính quyền ngày càng gần dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp của Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tổ chức bộ máy cơ bản ổn định; cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực; dịch vụ hành chính công vận hành thông suốt. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, phù hợp thực tiễn.

Tuy nhiên, nhiều khó khăn cũng được chỉ ra, như: một số quy định, chính sách mới còn chậm và thiếu đồng bộ; thay đổi về chế độ, chính sách ảnh hưởng đến thu nhập và tâm tư cán bộ cơ sở; phân bổ cán bộ giữa các địa bàn chưa đồng đều...

Trình bày tham luận tại hội nghị, lãnh đạo phường Tam Kỳ cho biết địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường An Mỹ, An Xuân và Trường Xuân, với diện tích 8,36 km², dân số hơn 44.000 người cùng 22 khối phố.

Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Tam Kỳ đã cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn hệ thống chính trị và bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp. Chính quyền địa phương vận hành thông suốt, không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục và phục vụ người dân.

Lãnh đạo phường Tam Kỳ cho rằng việc phát triển của một địa phương hiện nay "không thể tách rời khỏi tổng thể không gian chung và sự liên kết với các địa bàn lân cận". Tuy nhiên, công tác phối hợp hiện vẫn chủ yếu mang tính xử lý tình huống, chưa hình thành được cơ chế liên kết chiến lược dài hạn.

Người dân đến làm hồ sơ, giấy tờ tại phường Hương Trà, Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Không gian phát triển bị chia tách rõ rệt, trong khi cơ chế liên kết vùng chưa được thiết lập tương xứng. Điều này làm gia tăng xu hướng phát triển cục bộ, thiếu sự phối hợp đồng bộ, dẫn đến phân tán nguồn lực, phát triển manh mún và hiệu quả thấp", lãnh đạo phường Tam Kỳ nêu rõ.

Từ thực tế này, phường Tam Kỳ kiến nghị thành phố Đà Nẵng sớm thành lập Ban điều phối phát triển khu vực phía nam nhằm điều hành thống nhất công tác quy hoạch, đầu tư và quản lý phát triển đô thị; đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng liên vùng, giao thông kết nối, hạ tầng số và cơ chế chia sẻ nguồn lực.

Xuất hiện tâm lý né tránh luân chuyển đến vùng khó khăn

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho hay, sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn thành phố hiện có 94 xã, phường, đặc khu. Khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã được giao thêm nhiều nhiệm vụ, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải đa nhiệm và có khả năng xử lý công việc tổng hợp.

Dù vậy, ngay trong giai đoạn đầu triển khai, nhiều địa phương gặp khó do thiếu công chức chuyên môn về công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng, kế toán, nông nghiệp, giáo dục và nội vụ.

Hiện toàn thành phố có 4.146 cán bộ, công chức cấp xã và 31.487 viên chức cấp xã, song việc phân bổ nhân sự vẫn chưa đồng đều. Có 55 xã, phường đang thừa 504 cán bộ, công chức so với định mức tạm giao, trong khi 34 địa phương thiếu 177 người.

Đáng chú ý, nhiều địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa tiếp tục gặp khó trong thu hút và giữ chân cán bộ. Một bộ phận công chức ở khu vực đồng bằng còn tâm lý e ngại khi được điều động đến địa bàn khó khăn do ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai từ ngày 1.7.2025 là quyết sách lớn, mang tính lịch sử, tạo nền tảng cho đổi mới quản trị đô thị và phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sau gần 1 năm vận hành, mô hình mới đã tạo nhiều chuyển biến rõ nét trong tổ chức bộ máy và điều hành ở cơ sở. Hệ thống chính quyền các cấp bước đầu được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian; việc phân cấp, phân quyền rõ hơn, giúp cấp cơ sở chủ động hơn trong giải quyết công việc.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho biết cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Mô hình giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt hơn 96%, đưa Đà Nẵng đứng thứ 8 trong các tỉnh, thành về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, dù chịu ảnh hưởng của thiên tai, năm 2025, thành phố Đà Nẵng vẫn đạt tăng trưởng GRDP 9,18%, thu ngân sách khoảng 63.600 tỉ đồng.

Dù vậy, ông Lê Ngọc Quang thẳng thắn nhìn nhận công tác cán bộ hiện vẫn là vướng mắc lớn nhất trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, vẫn xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ; áp lực công việc tại cấp xã tăng mạnh sau phân cấp, phân quyền. Một số cán bộ cơ sở còn hạn chế về năng lực điều hành, ảnh hưởng tiến độ giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và xử lý thủ tục hành chính.

Ông Quang cũng chỉ ra tình trạng né tránh, ngại luân chuyển ở một bộ phận cán bộ, kể cả cán bộ trẻ. "Có cán bộ tìm lý do để né tránh, thoái thác khi được điều động đến địa bàn khó khăn. Đây là vấn đề cần được chấn chỉnh nghiêm túc", ông Quang nhấn mạnh.

Ông Lê Ngọc Quang yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; đồng thời kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy trách nhiệm.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn, quản trị hiệu quả hơn và tạo động lực phát triển mới cho thành phố.