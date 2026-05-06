Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu rút ngắn tiến độ 'siêu dự án’ cao tốc nội thị

Chiều 6.5, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố, nhằm rà soát tiến độ và định hướng triển khai dự án đường cao tốc nội thị từ trung tâm thành phố đến sân bay Chu Lai.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố, cho biết dự án cao tốc nội thị kết nối trung tâm Đà Nẵng với sân bay Chu Lai nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Thành ủy.

Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng báo cáo tại buổi làm việc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đến nay, ban đã làm việc với 17 xã, phường liên quan, thu thập đầy đủ dữ liệu về đất đai, quy hoạch và hiện trạng các dự án trong phạm vi tuyến. Các địa phương cơ bản thống nhất với phương án tuyến và đề nghị sớm triển khai, cho thấy sự đồng thuận cao.

Theo ông Hưng, ban cũng đã kiến nghị UBND thành phố giao Sở Tài chính và Sở Xây dựng sớm đề xuất phương án đầu tư theo hình thức đầu tư công, nhằm rút ngắn quy trình chuẩn bị.

Theo đánh giá, dự án không chỉ mang lại lợi ích về hạ tầng giao thông mà còn tạo giá trị gia tăng rất lớn về đất đai. Giá đất khu vực hai bên tuyến dự kiến sẽ tăng mạnh, trong khi quỹ đất công cộng dọc tuyến có thể khai thác hiệu quả, mang lại nguồn thu đáng kể.

Đáng chú ý, giá trị kinh tế từ quỹ đất này được nhận định là "không thể định lượng hết", hứa hẹn vượt xa tổng mức đầu tư ban đầu.

Với quy trình thủ tục đề xuất, ông Hưng cho hay khoảng tháng 10.2027 sẽ hoàn thành đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công và khởi công dự án, dự kiến hoàn thành năm 2031.

Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, cho biết dự án hiện chưa có trong quy hoạch nên cần điều chỉnh, đồng thời đang lấy ý kiến về cân đối nguồn lực.

Các phương án đầu tư đang được tính toán, bao gồm đầu tư công và hợp tác công tư (PPP). Nếu triển khai giai đoạn 1 với quy mô giải tỏa mặt cắt ngang 138 m và xây dựng mỗi bên 3 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu rút ngắn việc cao tốc nội thị kết nối trung tâm Đà Nẵng với Chu Lai xuống còn 1 - 2 năm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ở giai đoạn hoàn chỉnh, khi mở rộng thêm quỹ đất hai bên tuyến, tổng mức đầu tư có thể lên đến hơn 30.800 tỉ đồng. Khi đó, việc khai thác quỹ đất theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông (TOD) sẽ mang lại hiệu quả rất lớn.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho rằng tiến độ dự án đến năm 2031 là quá lâu, giảm đi tính động lực của dự án.

Ông yêu cầu lãnh đạo phụ trách khẩn trương chỉ đạo thống nhất hướng tuyến, hoàn thiện phương án đầu tư để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu, phải làm sớm nếu không sẽ không kịp, tính phương án nào thi công chỉ 1 - 2 năm, 5 năm là quá lâu.