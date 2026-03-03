Đà Nẵng tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chiều 3.3, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tổ chức phiên họp thứ 3 Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn qua địa bàn TP.Đà Nẵng).

Dự án đi qua 24 xã, phường

Báo cáo tại phiên họp, đại diện Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, đến nay thành phố đã cơ bản hoàn thành 18/31 nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, dự án Khu tái định cư Điện Bàn Bắc đã được khởi công ngày 19.8.2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Quang cảnh phiên họp ẢNH: MAI QUANG

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến đi qua 24 xã, phường ở TP.Đà Nẵng với chiều dài hơn 116 km.

Thành phố sẽ thu hồi hơn 866 ha đất để xây dựng 34 khu tái định cư (khoảng 5.100 lô) và 13 khu nghĩa trang mới, với tổng mức đầu tư phần tái định cư và hạ tầng liên quan gần 19.600 tỉ đồng.

Theo quy hoạch, trên tuyến sẽ có 2 ga hành khách Đà Nẵng và Tam Kỳ, 1 ga hàng hóa tại Chu Lai, 4 depot (cảng cạn) và các trạm bảo dưỡng, phục vụ vận hành tuyến đường sắt tốc độ cao trong tương lai.

Đây là dự án có khối lượng công việc rất lớn, tác động trực tiếp đến nhiều địa phương, tổ chức và đời sống của đông đảo nhân dân, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. UBND thành phố cũng đã thành lập 2 tổ công tác chuyên trách, đồng thời ban hành kế hoạch triển khai với 31 nhiệm vụ cụ thể, gắn với mốc tiến độ rõ ràng.

"Tái định cư phải đi trước một bước"

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhấn mạnh dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là công trình hạ tầng chiến lược đặc biệt quan trọng của quốc gia, có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật và công nghệ hiện đại, tiến độ triển khai khẩn trương.

Quốc hội đã cho phép áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo đảm tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, tạo bước đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước trong dài hạn.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp ẢNH: MAI QUANG

Đối với TP.Đà Nẵng, việc triển khai dự án không chỉ có ý nghĩa về giao thông mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong tái cấu trúc không gian phát triển đô thị; hình thành các hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng mới; tạo dư địa thu hút đầu tư, phát triển các khu đô thị, dịch vụ, logistics hiện đại. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của thành phố trong hệ thống đô thị quốc gia và khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Thẳng thắn nhìn nhận khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp, ngành phải coi giải phóng mặt bằng là khâu "sống còn" quyết định tiến độ toàn dự án, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động và quyết liệt hơn nữa trong tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, cần quan tâm làm tốt công tác tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; thực hiện đúng quan điểm tái định cư phải đi trước một bước, bảo đảm ổn định đời sống lâu dài, tạo sự đồng thuận xã hội cao trong quá trình triển khai dự án.