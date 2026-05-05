Chậm cải tạo chung cư cũ, Hà Nội sẽ bỏ lỡ cơ hội tái thiết đô thị

Không để hy vọng của người dân thành nỗi thất vọng

Phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri 10 phường ở Hà Nội diễn ra ngày 4.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Hà Nội chuyển mạnh từ tư duy ban hành sang thực thi, từ nói đúng sang làm đến nơi đến chốn, không để hy vọng của người dân thành nỗi thất vọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri ngày 4.5 Ảnh: TTXVN

Đề cập về những định hướng lớn cho Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trước hết phải đặt luật Thủ đô và Quy hoạch thủ đô trong tổng thể thống nhất để thực hiện. Về cơ chế đặc thù cho Hà Nội, không phải để tạo ra đặc quyền, mà để giải quyết những vấn đề cơ chế chung chưa thể giải quyết.

Đề cập đến kiến nghị của cử tri về cơ chế đặc thù để đẩy nhanh việc cải tạo chung cư cũ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết "rất sốt ruột" và đây là vấn đề lớn đã được đặt ra từ nhiều năm, liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, chất lượng cuộc sống của người dân và không gian phát triển cho thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, nhiều khu chung cư cũ ở Hà Nội giống "ổ chuột" vì khu vệ sinh rất tạm bợ; không có ánh sáng, không có chỗ tập thể dục, thể thao; khi xảy ra cháy thì xe cứu hỏa không có đường vào... Do đó, việc thiết kế, chỉnh trang lại khu chung cư cũ là vô cùng quan trọng, giúp thủ đô trở thành một đô thị văn minh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nếu Hà Nội chậm cải tạo thì người dân tiếp tục phải sống trong điều kiện thiếu an toàn, không gian sống chật, hạ tầng quá tải, đồng thời thành phố cũng bỏ lỡ cơ hội tái thiết đô thị, tạo thêm không gian công cộng và hạ tầng xã hội.

"Luật Thủ đô và các cơ chế mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa kịp thời, rõ ràng, khả thi để các dự án cải tạo chung cũ có thể triển khai nhanh hơn, minh bạch hơn, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, người dân, nhà đầu tư", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Do đó, Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu kỹ kiến nghị của cử tri về cải tạo chung cư cũ. Mục tiêu cuối cùng là người dân phải được sống trong những không gian an toàn hơn, văn minh hơn, còn thủ đô thì có thêm những khu đô thị được chỉnh trang đồng bộ, hiện đại, giàu bản sắc.

"Nếu chúng ta vẫn lúng túng vào cái việc này nữa thì không giải quyết được việc gì. Đều là những kiến nghị rất cũ, rất lâu rồi", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Gợi mở Hà Nội xây dựng phường, xã xã hội chủ nghĩa

Trước đó, trả lời kiến nghị của cử tri về lĩnh vực y tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết trọng tâm là chuyển mạnh sang chăm sóc sức khỏe ban đầu, lấy y tế cơ sở làm nền tảng. Do đó, cần phát triển mô hình "bác sĩ gia đình" và sổ sức khỏe điện tử gắn với mỗi người dân từ lúc sinh ra, giúp theo dõi liên tục bệnh án, bệnh sử, tình trạng sức khỏe và quá trình tiêm chủng, điều trị. Ngoài ra, ngành y tế cần chủ động, tích cực hơn trong việc khám sức khỏe toàn dân.

Gợi mở về hướng triển khai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết các cơ quan cần tính toán lại tỷ lệ bác sĩ theo dân số, đảm bảo phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Ưu tiên chăm sóc người cao tuổi, trẻ em và nhóm yếu thế, cũng như phát triển các chuyên ngành như lão khoa, nhi khoa để đáp ứng nhu cầu điều trị.

Ngành y tế cũng cần chủ động kiểm soát, tiến tới xử lý dứt điểm một số bệnh truyền nhiễm đã có vắc xin, tránh tình trạng bùng phát lặp lại gây tốn kém nguồn lực, đồng thời tập trung nhiều hơn vào các bệnh không lây nhiễm như: tim mạch, huyết áp...

Về lĩnh vực giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, hiện kỳ thi vào lớp 10 còn căng thẳng hơn thi vào đại học. Điều này tạo ra tâm lý bất an, nặng nề cho học sinh, phụ huynh và tạo ra khó khăn cho thầy cô giáo. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên là do thiếu trường lớp, thiếu giáo viên nên sinh ra thi cử để "loại các cháu không cho vào học". Trong khi đó, chủ trương của Nhà nước là phổ cập giáo dục từ mầm non, lớp 1 cho đến hết lớp 12 và miễn giảm học phí.

Do đó, cần rà soát lại toàn bộ hệ thống để bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên cho học sinh đến trường.

"Khi chúng ta đủ trường đủ lớp, chúng ta sẽ xử lý được rất nhiều những bất cập này. Chính quyền hoàn toàn có thể chủ động được trong việc này", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và gợi mở Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc cải tạo, xây dựng một phường, một xã xã hội chủ nghĩa dựa trên một địa phương nào đó "đang có sẵn"; hoặc chọn một địa điểm xây dựng một phường mới. Việc thí điểm này sẽ giúp người dân cảm nhận được sự mẫu mực, để từ đó các địa phương nhìn thấy rồi phấn đấu vươn lên.

"Nếu Hà Nội làm được điều đó, thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn, xứng đáng với vai trò trái tim của cả nước, nơi hội tụ những niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc VN trong giai đoạn mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu.