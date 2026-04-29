Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ thượng cờ 'Thống nhất non sông'

Nguyễn Phúc
29/04/2026 12:44 GMT+7

Tại lễ thượng cờ 'Thống nhất non sông' tổ chức tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị vinh dự đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự.

Sáng 29.4, dưới kỳ đài Tổ quốc bên dòng sông Bến Hải - cầu Hiền Lương lịch sử, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ thượng cờ trong khuôn khổ lễ hội "Thống nhất non sông" (30.4.1975 - 30.4.2026). 

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng các thành viên đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và đông đảo quần chúng nhân dân.

Dưới kỳ đài Tổ quốc bên dòng sông Bến Hải - cầu Hiền Lương lịch sử, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ thượng cờ trong khuôn khổ lễ hội "Thống nhất non sông"

ẢNH: THANH LỘC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn cán bộ lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Trị tham dự lễ thượng cờ

ẢNH: THANH LỘC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng, khẳng định dù chiến tranh đã lùi xa, ký ức về những năm tháng bi tráng vẫn còn nguyên vẹn trong lòng mỗi người Việt Nam, đặc biệt là người dân Quảng Trị; Hiền Lương - Bến Hải mãi là biểu tượng thiêng liêng của ý chí thống nhất, khát vọng hòa bình và niềm tin Bắc - Nam sum họp.

Ông Nguyễn Văn Phương cũng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương đối với sự phát triển của Quảng Trị, đặc biệt là của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời nhấn mạnh địa phương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, biến niềm tự hào thành động lực để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các vị lãnh đạo trung ương và tỉnh Quảng Trị thả chim bồ câu trên cầu Hiền Lương

ẢNH: THANH LỘC

Ngay sau lễ thượng cờ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác ra giữa cầu Hiền Lương, gặp gỡ cựu cán bộ công an vũ trang giới tuyến và học sinh; tham gia thả chim bồ câu, chụp ảnh lưu niệm.

Trước đó, cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Phú Trạch) và Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh (phường Bắc Gianh).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ẢNH: THANH LỘC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ẢNH: THANH LỘC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm viết cảm tưởng tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ẢNH: THANH LỘC

Trong không khí trang nghiêm, đoàn bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, người có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng.

Tại Bến phà Gianh, đoàn đã dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây là điểm giao thông chiến lược trên tuyến chi viện Bắc - Nam, hứng chịu hàng nghìn trận đánh phá ác liệt của không quân, hải quân Mỹ. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, công nhân và lực lượng dân quân, thanh niên xung phong đã hy sinh để giữ vững mạch máu giao thông.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh

ẢNH: THANH LỘC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại đền thờ Di tích Bến phà Gianh

ẢNH: THANH LỘC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ vàng tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh

ẢNH: THANH LỘC

Trong không khí xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông, cùng các lãnh đạo dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

