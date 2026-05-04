Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở Hà Nội xây dựng xã, phường XHCN

Sáng 4.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 (Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội) đã tiếp xúc với cử tri 10 phường, gồm: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, để thông tin về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Trao đổi tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đã có một vài lần gợi ý với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, khi đặt mục tiêu đến năm 2045 là đất nước phát triển, người dân có thu nhập cao, tức là khi đó "kết thúc thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội".

"Khi nào đạt được mục tiêu đó, chúng ta sẽ bước vào xây dựng một xã hội mới, đã hình thành được cơ sở của chủ nghĩa xã hội", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở việc xây dựng thử một phường, một xã xã hội chủ nghĩa để rút kinh nghiệm về mô hình này. Theo đó, Hà Nội có thể cải tạo, xây dựng, phát triển một phường nào đó đang "có sẵn". Với mô hình này, cần tính toán các phương diện liên quan đến chăm lo cuộc sống, chăm sóc sức khỏe cho người dân; việc học tập, đi lại của học sinh; môi trường sống…

Còn nếu không chọn phường, xã có sẵn, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hà Nội cần chọn một địa điểm xây dựng một phường mới từ hạ tầng ngầm cho đến đô thị, với quy mô dân số khoảng 500.000 - 1 triệu người.

Cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng gợi mở Hà Nội cần xây dựng một xã nông thôn xã hội chủ nghĩa, trong đó nghiên cứu các lĩnh vực liên quan sản xuất, tự động hóa và đời sống người dân…

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa sẽ giúp người dân cảm nhận được sự mẫu mực, để từ đó các địa phương nhìn thấy rồi phấn đấu vươn lên. Với tốc độ phát triển như hiện nay thì không khó để Hà Nội thí điểm và làm được mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

"Nếu Hà Nội làm được điều đó, thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn, xứng đáng với vai trò trái tim của cả nước, nơi hội tụ những niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu.