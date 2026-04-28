Trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tặng người có công

Tại tỉnh Thanh Hóa, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các thương binh, bệnh binh nặng đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Ông Đầu Thanh Tùng đã chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các thương binh, bệnh binh - những người đã hy sinh một phần xương máu của mình cho Tổ quốc.

Tại tỉnh Nghệ An, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, và lãnh đạo tỉnh đã thăm hỏi, trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, việc thăm hỏi, tặng quà là tấm lòng tri ân sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Đảng, Nhà nước với những người có công với nước.

Cùng ngày, ông Nguyễn Anh Chức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đã đến thăm và trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng người có công đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình.

Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình hiện đang chăm sóc 124 người có công và thân nhân người có công.

Hoạt động thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh là việc làm thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các địa phương, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.