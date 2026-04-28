Thời sự Dân sinh

Trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tặng người có công

Minh Hải - Khánh Hoan
28/04/2026 17:21 GMT+7

Hôm nay 28.4, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức thăm hỏi, trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các thương binh, bệnh binh, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026).

Tại tỉnh Thanh Hóa, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các thương binh, bệnh binh nặng đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Các địa phương trao quà của Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho thương bệnh binh - Ảnh 1.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các thương binh, bệnh binh

Ông Đầu Thanh Tùng đã chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các thương binh, bệnh binh - những người đã hy sinh một phần xương máu của mình cho Tổ quốc.

Tại tỉnh Nghệ An, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, và lãnh đạo tỉnh đã thăm hỏi, trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Các địa phương trao quà của Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho thương bệnh binh - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã thăm hỏi, trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các thương binh, bệnh binh tỉnh Nghệ An

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, việc thăm hỏi, tặng quà là tấm lòng tri ân sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Đảng, Nhà nước với những người có công với nước.

Cùng ngày, ông Nguyễn Anh Chức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đã đến thăm và trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng người có công đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình.

Các địa phương trao quà của Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho thương bệnh binh - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Anh Chức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đến thăm và trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng người có công đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình

Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình hiện đang chăm sóc 124 người có công và thân nhân người có công.

Hoạt động thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh là việc làm thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các địa phương, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quà tết cho người dân Đồng Tháp

