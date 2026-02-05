Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quà tết cho người dân Đồng Tháp

Chiều 5.2, Bí thư T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đến thăm, tặng quà tết cho hộ nghèo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự đoàn công tác còn có ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, cùng các lãnh đạo bộ, ban, ngành T.Ư.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi trao quà ẢNH: THANH QUÂN

Phát biểu tại buổi trao quà, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp; chúc các gia đình đón tết an khang, hạnh phúc và thịnh vượng.

Phó thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật mà Đồng Tháp đạt được trong năm 2025, nhất là sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính trị. Việc xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã bước đầu tạo sự ổn định, đồng bộ và thông suốt trong điều hành, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quà cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ẢNH: THANH SỰ

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn mỗi người dân, mỗi gia đình sẽ đón một cái tết đầm ấm, nghĩa tình và đủ đầy hơn; đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, tặng quà cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: THANH QUÂN

Nhân dịp tết đến, xuân về, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, vùng đất giàu truyền thống cách mạng; tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ thành những kết quả thiết thực, rõ lộ trình, rõ trách nhiệm, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao tặng 100 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Đồng Tháp; trao 100 phần quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Phó thủ tướng đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ba (88 tuổi, ở khu phố Long Thuận, phường Mỹ Phong, Đồng Tháp), là người có chồng và con hy sinh trong kháng chiến.