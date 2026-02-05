Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phó thủ tướng Mai Văn Chính trao quà tết cho người lao động Tây Ninh

Thanh Quân
05/02/2026 16:12 GMT+7

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã đến thăm và tặng quà cho 100 lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ngày 5.2, Phó thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, tặng quà tết cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Gain Lucky Việt Nam (tỉnh Tây Ninh), nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính trao quà tết cho công nhân lao động Tây Ninh - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại buổi trao quà

ẢNH: LÊ TÂM

Tại chương trình, Phó thủ tướng đã trao 100 suất quà tết đến công nhân lao động, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với lực lượng lao động trực tiếp sản xuất.

Phát biểu tại buổi thăm, tặng quà, Phó thủ tướng Mai Văn Chính bày tỏ niềm vui khi trực tiếp gặp gỡ công nhân, người lao động tỉnh Tây Ninh, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể đoàn viên, người lao động và gia đình. Phó thủ tướng đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025, khẳng định những thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ đoàn viên, công nhân lao động và các cấp công đoàn.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính trao quà tết cho công nhân lao động Tây Ninh - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính trao quà tết cho các lao động ở Tây Ninh

ẢNH: LÊ TÂM

Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn các cấp trong việc đồng hành cùng địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Phó thủ tướng đánh giá cao vai trò của Công đoàn tỉnh Tây Ninh trong công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là các hoạt động chăm lo tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình như "Tết sum vầy", thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ vé xe, tổ chức các chuyến xe nghĩa tình… góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Hướng tới năm 2026 , Phó thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Tây Ninh, trong đó có đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phó thủ tướng Mai Văn Chính chúc đoàn viên, người lao động và gia đình đón tết vui tươi, đầm ấm; đồng thời mong muốn người lao động sớm trở lại làm việc sau tết, tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, góp phần ổn định cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, địa phương.

