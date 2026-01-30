Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Hơn 50.000 suất quà đến với người lao động Tây Ninh dịp tết

Thanh Quân
Thanh Quân
30/01/2026 18:44 GMT+7

Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đã trao 50.000 suất quà cùng 1.900 vé xe cho đoàn viên và người thân tham gia chương trình "Chuyến xe Công đoàn – Xuân 2026".

Sáng 29.1, tại Công viên Tô Quyền (P.Tân Ninh, Tây Ninh), Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc chương trình "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" dành cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Quà Tết ý nghĩa cho người lao động Tây Ninh trong chương trình Chợ Tết Công đoàn 2026 - Ảnh 1.

Người dân Tây Ninh tham gia Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026

ẢNH: T.V

Tham dự buổi lễ có bà Thái Thu Xương, Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh; ông Trần Lê Duy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đông đảo công nhân, lao động.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Lê Duy cho biết, chương trình "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có điều kiện đón Tết đầy đủ, ấm áp. Đây cũng là dịp để tổ chức Công đoàn thể hiện trách nhiệm đồng hành cùng người lao động trong đời sống và công việc.

Quà Tết ý nghĩa cho người lao động Tây Ninh trong chương trình Chợ Tết Công đoàn 2026 - Ảnh 2.

Ban tổ chức trao trao bảng tượng trưng quà Tết và vé xe “Chuyến xe Công đoàn – Xuân 2026”

ẢNH: T.V

Theo ban tổ chức, chương trình được triển khai tại 4 điểm, diễn ra từ ngày 29.1 đến 10.2.2026. Ngoài việc trao quà tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn, "Chợ Tết Công đoàn" còn có các gian hàng phúc lợi với mức giá ưu đãi, gian hàng 0 đồng, tư vấn pháp luật lao động, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian phục vụ công nhân.

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao các bảng tượng trưng hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Trong đó, từ nguồn ngân sách tỉnh, 1.800 suất quà với tổng trị giá 900 triệu đồng được trao cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh trao bảng tượng trưng 50.000 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cùng 1.900 vé xe cho đoàn viên và người thân tham gia chương trình "Chuyến xe Công đoàn – Xuân 2026", tạo điều kiện cho người lao động về quê sum họp cùng gia đình.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 300 suất quà, mỗi suất gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 1,3 triệu đồng; trong đó 100 suất được trao trực tiếp cho đoàn viên, người lao động ngay tại lễ khai mạc.

Chương trình thu hút hơn 1.000 đoàn viên, người lao động tham gia, tạo không khí rộn ràng, ấm áp trong những ngày giáp tết.

Khám phá thêm chủ đề

Công đoàn Quà tết Tây Ninh
