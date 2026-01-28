Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

OMO viết chương tiếp của hành trình 1 triệu cây: Từ Núi Chúa đến khắp Việt Nam

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
28/01/2026 10:00 GMT+7

Mở đầu cam kết trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2026 - 2030, nhãn hàng OMO thuộc công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã trao tặng 20.000 banh hạt giống các loài cây quý hiếm cho Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình (thôn Thái An - xã Vĩnh Hải - tỉnh Khánh Hòa).


Khởi động cam kết trồng 1 triệu cây mới

Với kim chỉ nam "Làm điều hay, ngại gì lấm bẩn" (Dirt for Good), thông điệp tết "Cùng OMO gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng" tôn vinh hành trình "Hành động vì một Việt Nam xanh" nơi OMO đã đồng hành cùng các đối tác, Chính phủ và người tiêu dùng để hoàn thành trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 và hướng đến hành trình mới, tiếp nối những nỗ lực bền bỉ vì môi trường.

Xuyên suốt mùa tết, nhãn hàng sẽ mang đến nhiều hoạt động phong phú, từ các đoạn phim tuyên truyền ý nghĩa đến những trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên và âm nhạc, nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ rừng và mang đến thay đổi thiết thực cho thiên nhiên.

Khởi đầu cho hành trình "Cùng OMO gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng" là sự kiện Lễ Trao Lộc Rừng - OMO trao tặng 20.000 banh hạt giống các loài cây quý như Mun (Diospyros mun), Gõ biển (Sindora siamensis var. siamensis) và Thanh Thất (Ailanthus triphysa) cho Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình.

- Ảnh 1.

Đại diện Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình tiếp nhận 20.000 banh hạt giống từ nhãn hàng OMO

Trong điều kiện địa hình dốc, vách đá và nhiều khu vực khó tiếp cận như Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, banh hạt giống - được bao bọc bởi đất và hỗn hợp dinh dưỡng - sẽ giúp bảo vệ hạt khỏi tác động khắc nghiệt của thiên nhiên, hạn chế bị chim thú ăn hạt. Đồng thời, banh tích ẩm vào mùa mưa, tạo điều kiện nảy mầm, tăng số lượng cây tái sinh và gần sát với quá trình thực vật phát tán hạt trong tự nhiên.

Bên cạnh đó, một phần banh hạt giống trao tặng được thử nghiệm rải bằng công nghệ máy bay không người lái (drone). Đây là phương án giúp triển khai nhanh trên diện tích rộng, phù hợp với địa hình hiểm trở, đồng thời giảm chi phí nhân lực và hạn chế tác động xâm lấn do con người phải di chuyển vào rừng. Drone có thể lập trình rải đúng vị trí, điều chỉnh mật độ theo từng khu vực và là một giải pháp bền vững, dễ mở rộng quy mô theo từng giai đoạn phục hồi.

- Ảnh 2.

Công nghệ drone được thử nghiệm để rải banh hạt giống tại những vùng có địa hình hiểm trở

Truyền cảm hứng bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện Cục Lâm nghiệp & Kiểm Lâm - Bộ Nông nghiệp & Môi trường, đại diện Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm, các Tân Binh Toàn Năng, blogger du lịch như Tâm Bùi, Chan La Cà, Lý Thành Cơ, các gia đình yêu thiên nhiên và đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí. Các khách mời được trực tiếp kết nối với thiên nhiên, trải nghiệm làm banh hạt giống, đóng góp vào số cây trao tặng cho nơi đây. Hoạt động này đóng vai trò là hình thức giáo dục mới mẻ, truyền cảm hứng để cộng đồng cùng tham gia bảo vệ và phục hồi môi trường tại Việt Nam.

- Ảnh 3.

Các khách mời trực tiếp trải nghiệm làm banh hạt giống

Trước đó, vào năm 2022, OMO cũng đã từng áp dụng thử nghiệm công nghệ rải banh hạt giống bằng drone, đồng thời trao tặng 20.000 banh hạt giống các loại cây quý hiếm cho Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, góp phần củng cố thảm thực bì và cải thiện hệ sinh thái rừng khô hạn ven biển mẫu chuẩn duy nhất tại Việt Nam. Sự trở lại lần này thể hiện cam kết dài hạn, bền vững và có trách nhiệm của OMO trong bảo tồn đa dạng sinh học cho các cánh rừng Việt Nam.

- Ảnh 4.

Bà Lê Thị Hồng Nhi - Phó tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững của Unilever Việt Nam chia sẻ về cam kết trồng 1 triệu cây giai đoạn 2026 - 2030

Thông qua sự kiện này, OMO muốn gửi đến cộng đồng thông điệp rằng cột mốc 1 triệu cây xanh đã hoàn thành 5 năm qua không phải điểm kết, mà là động lực để OMO tiếp tục mục tiêu trồng thêm 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2026 - 2030, góp phần chống biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học. Sự đồng hành của các đối tác và cộng đồng sẽ là yếu tố then chốt để hành trình này trở thành hiện thực, hướng đến một Việt Nam xanh và bền vững.

Khám phá thêm chủ đề

Unilever Việt Nam OMO Núi Chúa Bột giặt OMO 1 triệu cây xanh Bảo vệ môi trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận