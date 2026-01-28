OMO viết chương tiếp của hành trình 1 triệu cây: Từ Núi Chúa đến khắp Việt Nam





Khởi động cam kết trồng 1 triệu cây mới

Với kim chỉ nam "Làm điều hay, ngại gì lấm bẩn" (Dirt for Good), thông điệp tết "Cùng OMO gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng" tôn vinh hành trình "Hành động vì một Việt Nam xanh" nơi OMO đã đồng hành cùng các đối tác, Chính phủ và người tiêu dùng để hoàn thành trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 và hướng đến hành trình mới, tiếp nối những nỗ lực bền bỉ vì môi trường.

Xuyên suốt mùa tết, nhãn hàng sẽ mang đến nhiều hoạt động phong phú, từ các đoạn phim tuyên truyền ý nghĩa đến những trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên và âm nhạc, nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ rừng và mang đến thay đổi thiết thực cho thiên nhiên.

Khởi đầu cho hành trình "Cùng OMO gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng" là sự kiện Lễ Trao Lộc Rừng - OMO trao tặng 20.000 banh hạt giống các loài cây quý như Mun (Diospyros mun), Gõ biển (Sindora siamensis var. siamensis) và Thanh Thất (Ailanthus triphysa) cho Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình.

Đại diện Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình tiếp nhận 20.000 banh hạt giống từ nhãn hàng OMO

Trong điều kiện địa hình dốc, vách đá và nhiều khu vực khó tiếp cận như Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, banh hạt giống - được bao bọc bởi đất và hỗn hợp dinh dưỡng - sẽ giúp bảo vệ hạt khỏi tác động khắc nghiệt của thiên nhiên, hạn chế bị chim thú ăn hạt. Đồng thời, banh tích ẩm vào mùa mưa, tạo điều kiện nảy mầm, tăng số lượng cây tái sinh và gần sát với quá trình thực vật phát tán hạt trong tự nhiên.

Bên cạnh đó, một phần banh hạt giống trao tặng được thử nghiệm rải bằng công nghệ máy bay không người lái (drone). Đây là phương án giúp triển khai nhanh trên diện tích rộng, phù hợp với địa hình hiểm trở, đồng thời giảm chi phí nhân lực và hạn chế tác động xâm lấn do con người phải di chuyển vào rừng. Drone có thể lập trình rải đúng vị trí, điều chỉnh mật độ theo từng khu vực và là một giải pháp bền vững, dễ mở rộng quy mô theo từng giai đoạn phục hồi.

Công nghệ drone được thử nghiệm để rải banh hạt giống tại những vùng có địa hình hiểm trở

Truyền cảm hứng bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện Cục Lâm nghiệp & Kiểm Lâm - Bộ Nông nghiệp & Môi trường, đại diện Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm, các Tân Binh Toàn Năng, blogger du lịch như Tâm Bùi, Chan La Cà, Lý Thành Cơ, các gia đình yêu thiên nhiên và đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí. Các khách mời được trực tiếp kết nối với thiên nhiên, trải nghiệm làm banh hạt giống, đóng góp vào số cây trao tặng cho nơi đây. Hoạt động này đóng vai trò là hình thức giáo dục mới mẻ, truyền cảm hứng để cộng đồng cùng tham gia bảo vệ và phục hồi môi trường tại Việt Nam.

Các khách mời trực tiếp trải nghiệm làm banh hạt giống

Trước đó, vào năm 2022, OMO cũng đã từng áp dụng thử nghiệm công nghệ rải banh hạt giống bằng drone, đồng thời trao tặng 20.000 banh hạt giống các loại cây quý hiếm cho Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, góp phần củng cố thảm thực bì và cải thiện hệ sinh thái rừng khô hạn ven biển mẫu chuẩn duy nhất tại Việt Nam. Sự trở lại lần này thể hiện cam kết dài hạn, bền vững và có trách nhiệm của OMO trong bảo tồn đa dạng sinh học cho các cánh rừng Việt Nam.

Bà Lê Thị Hồng Nhi - Phó tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững của Unilever Việt Nam chia sẻ về cam kết trồng 1 triệu cây giai đoạn 2026 - 2030

Thông qua sự kiện này, OMO muốn gửi đến cộng đồng thông điệp rằng cột mốc 1 triệu cây xanh đã hoàn thành 5 năm qua không phải điểm kết, mà là động lực để OMO tiếp tục mục tiêu trồng thêm 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2026 - 2030, góp phần chống biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học. Sự đồng hành của các đối tác và cộng đồng sẽ là yếu tố then chốt để hành trình này trở thành hiện thực, hướng đến một Việt Nam xanh và bền vững.