Thời sự Dân sinh

Cần Thơ bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại 3 địa điểm nào?

Thanh Duy
Thanh Duy
02/02/2026 11:56 GMT+7

Mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP.Cần Thơ sẽ bắn pháo hoa tại 3 địa điểm với thời lượng khoảng 15 phút.

Ngày 2.2, tin từ UBND TP.Cần Thơ cho biết đã thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa theo đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Theo đó, nhằm phục vụ người vui xuân, đón tết cổ truyền trong không khí phấn khởi, TP.Cần Thơ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm, gồm 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

TP.Cần Thơ bắn pháo hoa 3 địa điểm mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ - Ảnh 1.

TP.Cần Thơ sẽ bắn pháo hoa tại 3 địa điểm mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: THANH DUY

Theo kế hoạch, điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp được bố trí trên sà lan trên khu vực sông Hậu, cách Công viên sông Hậu khoảng 400 m về hướng đông bắc phường Cái Khế. Hai điểm bắn pháo hoa tầm thấp đặt tại Công viên Xà No (phường Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cũ) và Khu đô thị 5A (phường Phú Lợi, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ).

Thời điểm bắn pháo hoa diễn ra vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 16.2 (nhằm ngày 29 tháng chạp năm Ất Tỵ), ngay sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật đón giao thừa "Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026", với thời lượng khoảng 15 phút.

Để chương trình diễn ra thành công, Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Cần Thơ được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa, bảo đảm thực hiện đúng quy định hiện hành. Đồng thời, chủ động phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu kinh phí, công tác vận động tài trợ và thực hiện các thủ tục đăng ký tổ chức bắn pháo hoa theo quy định.

