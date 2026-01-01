Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội chào đón năm 2026

Năm nay là năm đầu tiên pháo hoa hỏa thuật được bắn từ 3 điểm đặt giữa hồ Hoàn Kiếm trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Cụ thể, trận địa pháo hoa tại hồ Hoàn Kiếm được tổ chức với quy mô lớn, công phu, gồm 3 cụm bắn pháo hoa hỏa thuật, mỗi cụm có 30 giàn; 3 cụm pháo hoa tầm thấp cùng hệ thống pháo hoa tầm cao với tổng số 1.600 quả.