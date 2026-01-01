Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội chào đón năm 2026

Tuấn Minh
Tuấn Minh
01/01/2026 02:00 GMT+7

Chào đón khoảnh khắc bước sang năm 2026, hàng nghìn người dân hào hứng chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Hà Nội.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội chào đón năm 2026- Ảnh 1.

Từ 23 giờ 45 đến 0 giờ ngày 1.1, người dân quanh khu vực hồ Gươm (P.Hoàn Kiếm) được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026

ẢNH: TUẤN MINH

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội chào đón năm 2026- Ảnh 2.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội chào đón năm 2026- Ảnh 3.

Năm nay là năm đầu tiên pháo hoa hỏa thuật được bắn từ 3 điểm đặt giữa hồ Hoàn Kiếm trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Cụ thể, trận địa pháo hoa tại hồ Hoàn Kiếm được tổ chức với quy mô lớn, công phu, gồm 3 cụm bắn pháo hoa hỏa thuật, mỗi cụm có 30 giàn; 3 cụm pháo hoa tầm thấp cùng hệ thống pháo hoa tầm cao với tổng số 1.600 quả.

ẢNH: TUẤN MINH

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội chào đón năm 2026- Ảnh 4.

Người dân thích thú ngắm pháo hoa từ cầu Thê Húc

ẢNH: TUẤN MINH

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội chào đón năm 2026- Ảnh 5.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội chào đón năm 2026- Ảnh 6.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội chào đón năm 2026- Ảnh 7.

Lê Thu Trang (20 tuổi, Ninh Bình) lần đầu tiên đón năm mới tại hồ Gươm. "Tôi chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt màn bắn pháo hoa đẹp đến vậy. Thật xứng đáng cho công sức của tôi đợi ở đây từ chiều tới giờ", Trang chia sẻ.

ẢNH: TUẤN MINH

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội chào đón năm 2026- Ảnh 8.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội chào đón năm 2026- Ảnh 9.

Ngoài điểm bắn pháo hoa tại hồ Hoàn Kiếm, người dân cũng tập trung rất đông vườn hoa Lạc Long Quân (P.Tây Hồ) để ngắm pháo hoa chào đón năm 2026

ẢNH: ĐÌNH VŨ

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội chào đón năm 2026- Ảnh 10.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội chào đón năm 2026- Ảnh 11.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội chào đón năm 2026- Ảnh 12.

Sân vận động Mỹ Đình cũng đông nghịt người đến chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực sáng đón năm mới 2026

ẢNH: QUANG HUY

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội chào đón năm 2026- Ảnh 13.

Người dân hứng khởi chào đón khoảnh khắc bước sang năm mới 2026

ẢNH: TUẤN MINH 

Tin liên quan

Chúc mừng năm mới 2026: Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM

Chúc mừng năm mới 2026: Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM

Đúng 0 giờ ngày 1.1.2026, những màn pháo hoa rực rỡ bắn lên bầu trời TP.HCM trong sự hào hứng của người dân và du khách. Ngay thời khắc giao thừa, nhiều người ước vọng năm mới may mắn, hạnh phúc và bình an đến với mọi người, mọi nhà.

Quy Nhơn rộn ràng đêm countdown chào năm mới 2026

Giao thừa 2026: Mạng xã hội ngập tràn lời chúc năm mới, mong bình an và hạnh phúc

Khám phá thêm chủ đề

Hồ Hoàn Kiếm năm mới pháo hoa 2026 hà nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận