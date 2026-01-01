Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội chào đón năm 2026

Năm nay là năm đầu tiên pháo hoa hỏa thuật được bắn từ 3 điểm đặt giữa hồ Hoàn Kiếm trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Cụ thể, trận địa pháo hoa tại hồ Hoàn Kiếm được tổ chức với quy mô lớn, công phu, gồm 3 cụm bắn pháo hoa hỏa thuật, mỗi cụm có 30 giàn; 3 cụm pháo hoa tầm thấp cùng hệ thống pháo hoa tầm cao với tổng số 1.600 quả.
ẢNH: TUẤN MINH
Lê Thu Trang (20 tuổi, Ninh Bình) lần đầu tiên đón năm mới tại hồ Gươm. "Tôi chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt màn bắn pháo hoa đẹp đến vậy. Thật xứng đáng cho công sức của tôi đợi ở đây từ chiều tới giờ", Trang chia sẻ.
ẢNH: TUẤN MINH
Ngoài điểm bắn pháo hoa tại hồ Hoàn Kiếm, người dân cũng tập trung rất đông vườn hoa Lạc Long Quân (P.Tây Hồ) để ngắm pháo hoa chào đón năm 2026
ẢNH: ĐÌNH VŨ
Sân vận động Mỹ Đình cũng đông nghịt người đến chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực sáng đón năm mới 2026
ẢNH: QUANG HUY
