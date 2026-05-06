Phát hiện thi thể nữ tử vong hơn 1 năm trong rừng Sơn Trà ở thành phố Đà Nẵng

Huy Đạt
06/05/2026 17:46 GMT+7

Thi thể một phụ nữ vừa được phát hiện trong rừng Sơn Trà, tử vong hơn 1 năm, Công an thành phố Đà Nẵng đang truy tìm danh tính nạn nhân.

Ngày 6.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang thụ lý, xác minh vụ phát hiện một thi thể đã phân hủy, chỉ còn lại hài cốt tại khu vực Tiểu khu 64, rừng đặc dụng bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà) vào ngày 27.3.

Phát hiện thi thể nữ trong rừng Sơn Trà, công an truy tìm danh tính- Ảnh 1.

Một số vật dụng cá nhân được phát hiện bên cạnh thi thể nạn nhân

ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, qua khám nghiệm hiện trường và kiểm tra tử thi, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân có khả năng là nữ giới, độ tuổi từ 18 - 45, cao khoảng 1,56 - 1,64 m. Thời gian tử vong được ước tính trên 1 năm. 

Tại hiện trường, nạn nhân mặc áo khoác màu đen, bên trong là áo thun trắng, quần jean xanh; mặc quần lót dạng lưới màu trắng. Trên đầu đội mũ bảo hiểm màu đen, dưới chân mang dép xốp màu kem.

Trên cổ có đeo dây chuyền bằng vải, gắn vòng tròn màu xanh ngọc. Lực lượng chức năng còn phát hiện một túi xách màu xám bên cạnh, bên trong có một số vật dụng cá nhân, gồm đồng hồ đeo tay màu đen, tuy nhiên không có giấy tờ tùy thân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc; đồng thời thông báo rộng rãi để các cơ quan, địa phương và người dân phối hợp cung cấp thông tin, truy tìm danh tính nạn nhân. 

Mọi thông tin liên quan, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) hoặc điều tra viên thụ lý vụ việc thiếu tá Đinh Lê Vẫn Phú (số điện thoại 0935.082.032).

Phát hiện thi thể ở bán đảo Sơn Trà, lưng có hình xăm lớn

Một thi thể nam giới đang phân hủy vừa được phát hiện dưới ghềnh đá sâu ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).

