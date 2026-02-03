Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Câu được cá thu 63 kg, cần thủ Đà Nẵng giằng co hơn 1 giờ để đưa lên bờ

Huy Đạt
Huy Đạt
03/02/2026 14:14 GMT+7

Một cần thủ ở Đà Nẵng câu được cá thu nặng 63 kg tại bán đảo Sơn Trà, phải giằng co hơn 1 giờ để đưa lên bờ và khiêng cá vượt 300 m đường núi.

Ngày 3.2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người câu cá tại TP.Đà Nẵng câu cá thu “khủng” nặng tới 63 kg, sau đó cùng bạn bè khiêng cá vượt hơn 300 m đường dốc ở bán đảo Sơn Trà để đưa cá về nhà. 

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

- Ảnh 1.

Cần thủ ở TP.Đà Nẵng gây sốt mạng xã hội khi câu được con cá thu nặng 63 kg ở bán đảo Sơn Trà

ẢNH: Đ.X

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, người vừa câu được cá thu "khủng" là anh Lê Văn Hải (43 tuổi, trú TP.Đà Nẵng). 

Trao đổi với PV, anh Hải cho biết con cá thu được anh câu vào chiều 1.2 tại khu vực ghềnh đá bán đảo Sơn Trà. 

Thời điểm đó, anh Hải sử dụng cần máy cùng bộ đồ câu hạng nặng. Khi cắn mồi, con cá bất ngờ nhảy khỏi mặt nước rồi lao ra xa, kéo dây xa hàng trăm mét. 

“Tôi chỉ kịp hét lên là "dính cá lớn rồi!" và bắt đầu giằng co. Cảm giác lúc ấy vừa hồi hộp vừa phấn khích”, anh Hải chia sẻ.

- Ảnh 2.

Sau khi cùng bạn câu khiêng con cá "khủng" vượt chặng đường 300 m từ ghềnh Sơn Trà lên bờ, anh Hải cột con cá vào xe máy để chở về nhà

ẢNH: Đ.X

Sau hơn 1 giờ vật lộn căng thẳng, anh Hải mới đưa được con cá vào gần bờ. Tận dụng địa hình ghềnh đá, anh Hải cùng các bạn dùng dây thừng lớn buộc cá vào thân cây, khiêng qua quãng đường núi dài hơn 300 m để đưa cá lên bờ. 

‘Cần thủ’ vật lộn hàng giờ với con cá thu 63 kg, xẻ thịt tặng bạn bè - Ảnh 1.
‘Cần thủ’ vật lộn hàng giờ với con cá thu 63 kg, xẻ thịt tặng bạn bè - Ảnh 2.

Anh Lê Văn Hải cùng bạn câu dùng cây gánh cá thu từ ghềnh đá lên bờ

ẢNH: Đ.X

Vóc người tầm thước (cao khoảng 1,65 m, nặng 74 kg), anh Hải cho biết mình có nền tảng thể lực tốt nhờ gắn bó lâu năm với bộ môn câu cá

Anh Hải bắt đầu tập câu từ năm 6 tuổi và có khoảng 20 năm kinh nghiệm câu cá biển. Trước đó, anh từng chinh phục nhiều loài cá lớn như cá mập nặng khoảng 80 kg hay cá mè nước ngọt nặng 16 kg. Tuy nhiên, con cá thu dài gần 2 m, nặng 63 kg lần này vẫn được anh xem là một trong những “kỷ lục đáng nhớ nhất”. 

‘Cần thủ’ vật lộn hàng giờ với con cá thu 63 kg, xẻ thịt tặng bạn bè - Ảnh 3.

Theo anh Hải, con cá nặng 63 kg (trong cân gần 70 kg nhưng trừ cân nặng cành cây để khiêng cá)

Sau khi đưa về nhà, con cá thu được anh Hải xẻ thịt để sử dụng và biếu người thân, bạn bè.

Xem thêm bình luận