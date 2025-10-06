Đà Nẵng: Du khách cần biết 'sự thật' về tour câu mực đêm quảng cáo rầm rộ

Ngày 6.10, Đồn biên phòng Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) phát cảnh báo đến người dân và du khách về tình trạng một số tàu cá tự ý tổ chức dịch vụ du lịch biển trái phép, trong đó có hoạt động chở khách ra khơi tour câu mực đêm.

Đồn biên phòng Sơn Trà làm việc với chủ tàu vi phạm ẢNH: Đ.X

Theo Đồn biên phòng Sơn Trà (Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng), thời gian qua xuất hiện tình trạng nhiều tàu cá không đủ điều kiện pháp lý nhưng vẫn ngang nhiên đăng quảng cáo dịch vụ tour câu mực đêm rầm rộ trên Facebook, TikTok... thu hút du khách tham gia trải nghiệm.

“Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và vận tải đường thủy nội địa”, đại diện Đồn biên phòng Sơn Trà nhấn mạnh.

Đồn biên phòng Sơn Trà tuần tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động du lịch trái phép trên vùng biển TP.Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Để phòng ngừa, lực lượng biên phòng đã mở nhiều đợt tuần tra, kiểm soát cao điểm trên vùng biển bán đảo Sơn Trà, xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm.

Gần đây nhất, lúc 17 giờ 30 ngày 1.10, tổ công tác Đồn biên phòng Sơn Trà phát hiện tàu ĐNa-11837TS đang chở 2 hành khách tham gia tour câu mực đêm; chủ tàu bị xử phạt 13 triệu đồng.

Trước đó, ngày 28.8, hai tàu cá ĐNa-11371TS và ĐNa-11842TS cũng bị phát hiện chở tổng cộng 30 khách du lịch, không xuất trình được giấy tờ hợp lệ; mỗi chủ tàu bị xử phạt 12 triệu đồng.

Đồn biên phòng Sơn Trà khuyến cáo người dân và du khách cần lựa chọn đơn vị có phép, đảm bảo an toàn, không sử dụng các phương tiện tự phát, không đăng ký đăng kiểm để tránh rủi ro trong quá trình tham gia hoạt động trên biển.

Theo Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, hiện thành phố chưa cấp phép cho các tour câu mực đêm; các hoạt động dạng này đều tự phát, vi phạm quy định.