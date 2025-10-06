Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Du khách cần biết 'sự thật' về tour câu mực đêm quảng cáo rầm rộ

Huy Đạt
Huy Đạt
06/10/2025 18:02 GMT+7

Phía sau một số tour câu mực đêm ở biển Đà Nẵng được quảng cáo rầm rộ là... 'sự thật' ít ai ngờ.

Ngày 6.10, Đồn biên phòng Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) phát cảnh báo đến người dân và du khách về tình trạng một số tàu cá tự ý tổ chức dịch vụ du lịch biển trái phép, trong đó có hoạt động chở khách ra khơi tour câu mực đêm.

Đà Nẵng: Du khách cần biết 'sự thật' về tour câu mực đêm quảng cáo rầm rộ- Ảnh 1.

Đồn biên phòng Sơn Trà làm việc với chủ tàu vi phạm

ẢNH: Đ.X

Theo Đồn biên phòng Sơn Trà (Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng), thời gian qua xuất hiện tình trạng nhiều tàu cá không đủ điều kiện pháp lý nhưng vẫn ngang nhiên đăng quảng cáo dịch vụ tour câu mực đêm rầm rộ trên Facebook, TikTok... thu hút du khách tham gia trải nghiệm. 

“Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và vận tải đường thủy nội địa”, đại diện Đồn biên phòng Sơn Trà nhấn mạnh.

Đà Nẵng: Du khách cần biết 'sự thật' về tour câu mực đêm quảng cáo rầm rộ- Ảnh 2.

Đồn biên phòng Sơn Trà tuần tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động du lịch trái phép trên vùng biển TP.Đà Nẵng

ẢNH: Đ.X

Để phòng ngừa, lực lượng biên phòng đã mở nhiều đợt tuần tra, kiểm soát cao điểm trên vùng biển bán đảo Sơn Trà, xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm. 

Gần đây nhất, lúc 17 giờ 30 ngày 1.10, tổ công tác Đồn biên phòng Sơn Trà phát hiện tàu ĐNa-11837TS đang chở 2 hành khách tham gia tour câu mực đêm; chủ tàu bị xử phạt 13 triệu đồng.

Trước đó, ngày 28.8, hai tàu cá ĐNa-11371TS và ĐNa-11842TS cũng bị phát hiện chở tổng cộng 30 khách du lịch, không xuất trình được giấy tờ hợp lệ; mỗi chủ tàu bị xử phạt 12 triệu đồng.

Đồn biên phòng Sơn Trà khuyến cáo người dân và du khách cần lựa chọn đơn vị có phép, đảm bảo an toàn, không sử dụng các phương tiện tự phát, không đăng ký đăng kiểm để tránh rủi ro trong quá trình tham gia hoạt động trên biển.

Theo Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, hiện thành phố chưa cấp phép cho các tour câu mực đêm; các hoạt động dạng này đều tự phát, vi phạm quy định.

Tin liên quan

Tàu câu mực chìm ở biển Thiên Cầm, 34 người thoát chết

Tàu câu mực chìm ở biển Thiên Cầm, 34 người thoát chết

34 người đi trên chiếc tàu du lịch ra biển Thiên Cầm để câu mực thì gặp giông lốc, sóng lớn khiến tàu bị chìm. Rất may lực lượng chức năng đã ứng cứu kịp thời nên tất cả đều an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

tour câu mực đêm Đà Nẵng du lịch tàu cá Bán Đảo Sơn Trà du khách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận