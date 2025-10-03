Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cận cảnh con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng khiến người dân, cánh tài xế rùng mình

Ngọc Thơm
Ngọc Thơm
03/10/2025 05:00 GMT+7

Mặt đường như 'ruộng cày', lầy lội mỗi khi mưa xuống, bụi mù mịt vào ngày nắng, đầy rẫy ổ voi... là thực trạng đang xảy ra trên tuyến QL14D, khiến người dân và cánh tài xế không khỏi 'rùng mình'. Nhiều người gọi đây là con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng.

Tuyến QL14D nối từ đường Hồ Chí Minh (đoạn qua từ xã Bến Giằng, TP.Đà Nẵng) đi lên Cửa khẩu quốc tế Nam Giang ở biên giới Việt - Lào có chiều dài khoảng 74,4 km. Đây là tuyến đường huyết mạch nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam với nam Lào và đông bắc Thái Lan.

Sau thời gian dài phải "oằn mình" gánh hàng trăm chuyến xe chở hàng với tải trọng lớn quá cảnh qua cửa khẩu khiến tuyến đường hư hỏng nặng. Nhiều đoạn đầy "ổ voi" chứa nước, mặt đường chẳng khác nào "ruộng cày", đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân lẫn cánh tài xế trong thời gian dài.

Nhiều người gọi QL14D là con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng và tất cả đều cảm thấy "rùng mình" mỗi lần lưu thông qua lại.

Cận cảnh con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng khiến người dân, cánh tài xế 'rùng mình' - Ảnh 1.

TP.Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban ngành phải đẩy nhanh các thủ tục để dự án cải tạo, nâng cấp QL14D có thể khởi công vào tháng 4.2026

ẢNH: NGỌC THƠM

Một lãnh đạo xã vùng cao Đà Nẵng cho biết, người dân đã chịu khổ cực quá nhiều vì tuyến QL14D này. Trước đây, khi chưa có xe siêu trọng tải chở mặt hàng quặng nhôm bauxite do doanh nghiệp Lào quá cảnh Việt Nam xuất đi Trung Quốc, thì nếu đi xe máy từ xã biên giới xuống trung tâm H.Nam Giang cũ chỉ mất 2 - 3 giờ. Nhưng nay, đường đã bị cày nát nên vẫn quãng đường như cũ nhưng phải mất 7 - 8 giờ đồng hồ. Đường quốc lộ nhưng đi ô tô khổ hơn đi xe máy, nắng bụi mưa lầy lội khủng khiếp.

Giữa tháng 7.2025, Thủ tướng Chính phủ đã giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương để đầu tư nâng cấp QL14D.

Mới đây, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (Ban Giao thông Quảng Nam) cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Một trong những vấn đề nổi cộm được thảo luận tại buổi làm việc là dự án cải tạo, nâng cấp QL14D. Dự án này được xem là một nhiệm vụ cấp bách, có tổng mức đầu tư lên đến 4.518 tỉ đồng và thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 - 2027.

Ông Trần Nam Hưng yêu cầu đối với dự án QL14D, chủ đầu tư là Ban Giao thông Quảng Nam phải phối hợp Sở Nông nghiệp - Môi trường và các sở, ngành xử lý theo tinh thần dự án trọng điểm, cấp bách, trực tiếp trao đổi, thảo luận thường xuyên các khâu để giải quyết sớm nhất và phải nỗ lực để hoàn thành khâu đánh giá tác động môi trường trước ngày 30.10.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo thành lập một tổ công tác đặc biệt, trong đó thành viên là các sở ngành, kiểm lâm, Trung tâm Phát triển quỹ đất… để quyết liệt tập trung cho dự án. Ông Hưng nhấn mạnh, thành viên tổ công tác phải xác định đây là dự án trọng điểm đặc biệt để tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất, nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Cận cảnh con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng khiến người dân, cánh tài xế 'rùng mình' - Ảnh 2.

Một xe khách sập hố khi lưu thông trên QL14D

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng khiến người dân, cánh tài xế 'rùng mình' - Ảnh 3.

QL14D chẳng khác nào "ruộng cày"

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng khiến người dân, cánh tài xế 'rùng mình' - Ảnh 4.

Đường xuống cấp đã ảnh hưởng đến hoạt động giao thông vận tải giữa hai nước Việt - Lào, cũng như việc đi lại của người dân các xã vùng cao, vùng biên giới của TP.Đà Nẵng

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng khiến người dân, cánh tài xế 'rùng mình' - Ảnh 5.

Vào mùa mưa đường lầy lội, các phương tiện phải nhích từng bước một

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng khiến người dân, cánh tài xế 'rùng mình' - Ảnh 6.

"Ám ảnh", "đau khổ" là những gì mà người dân nói khi nhắc đến tuyến QL14D

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng khiến người dân, cánh tài xế 'rùng mình' - Ảnh 7.

QL14D là tuyến đường độc đạo lên vùng núi biên giới của TP. Đà Nẵng, tuy nhiên ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng khiến người dân, cánh tài xế 'rùng mình' - Ảnh 8.

Hiện tuyến QL14D đã xuống cấp, lại nhỏ hẹp, nhiều dốc cua, nếu xảy ra sự cố giao thông thì sẽ tắc cục bộ, mất rất nhiều thời gian để xử lý

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng khiến người dân, cánh tài xế 'rùng mình' - Ảnh 9.

Khi chứng kiến, nhiều người không nghĩ đây là tuyến đường quốc lộ, bởi sự xuống cấp chưa từng có

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng khiến người dân, cánh tài xế 'rùng mình' - Ảnh 10.

Không có sự lựa chọn nào khác, người dân lẫn cán bộ đành phải "cắn răng" chấp nhận lưu thông qua con đường đầy "đau khổ" này mỗi ngày

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng khiến người dân, cánh tài xế 'rùng mình' - Ảnh 11.

Mỗi ngày, tuyến QL14D phải gồng gánh hàng chục chiếc xe tải chở mặt hàng quặng nhôm bauxite

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng khiến người dân, cánh tài xế 'rùng mình' - Ảnh 12.

Nhiều đoạn đầy "ổ voi" chứa nước

ẢNH: NGỌC THƠM

Cận cảnh con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng khiến người dân, cánh tài xế 'rùng mình' - Ảnh 13.

Vì đường chật hẹp, khiến các xe tải né nhau dẫn đến mất lái, khiến nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trên tuyến đường QL14D nối lên cửa khẩu quốc tế Nam Giang (TP.Đà Nẵng).

ẢNH: NGỌC THƠM


Tin liên quan

Đà Nẵng lập tổ công tác đặc biệt xử lý dự án cải tạo, nâng cấp QL14D

Đà Nẵng lập tổ công tác đặc biệt xử lý dự án cải tạo, nâng cấp QL14D

TP.Đà Nẵng sẽ thành lập một tổ công tác đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp QL14D, tuyến đường huyết mạch dẫn lên Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, hiện đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng con đường đau khổ nâng cấp mở rộng QL14D Ổ voi tuyến QL14D
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận