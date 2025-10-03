Cận cảnh con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng khiến người dân, cánh tài xế rùng mình

Tuyến QL14D nối từ đường Hồ Chí Minh (đoạn qua từ xã Bến Giằng, TP.Đà Nẵng) đi lên Cửa khẩu quốc tế Nam Giang ở biên giới Việt - Lào có chiều dài khoảng 74,4 km. Đây là tuyến đường huyết mạch nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam với nam Lào và đông bắc Thái Lan.

Sau thời gian dài phải "oằn mình" gánh hàng trăm chuyến xe chở hàng với tải trọng lớn quá cảnh qua cửa khẩu khiến tuyến đường hư hỏng nặng. Nhiều đoạn đầy "ổ voi" chứa nước, mặt đường chẳng khác nào "ruộng cày", đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân lẫn cánh tài xế trong thời gian dài.

Nhiều người gọi QL14D là con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng và tất cả đều cảm thấy "rùng mình" mỗi lần lưu thông qua lại.

TP.Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban ngành phải đẩy nhanh các thủ tục để dự án cải tạo, nâng cấp QL14D có thể khởi công vào tháng 4.2026 ẢNH: NGỌC THƠM

Một lãnh đạo xã vùng cao Đà Nẵng cho biết, người dân đã chịu khổ cực quá nhiều vì tuyến QL14D này. Trước đây, khi chưa có xe siêu trọng tải chở mặt hàng quặng nhôm bauxite do doanh nghiệp Lào quá cảnh Việt Nam xuất đi Trung Quốc, thì nếu đi xe máy từ xã biên giới xuống trung tâm H.Nam Giang cũ chỉ mất 2 - 3 giờ. Nhưng nay, đường đã bị cày nát nên vẫn quãng đường như cũ nhưng phải mất 7 - 8 giờ đồng hồ. Đường quốc lộ nhưng đi ô tô khổ hơn đi xe máy, nắng bụi mưa lầy lội khủng khiếp.

Giữa tháng 7.2025, Thủ tướng Chính phủ đã giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương để đầu tư nâng cấp QL14D.

Mới đây, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (Ban Giao thông Quảng Nam) cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Một trong những vấn đề nổi cộm được thảo luận tại buổi làm việc là dự án cải tạo, nâng cấp QL14D. Dự án này được xem là một nhiệm vụ cấp bách, có tổng mức đầu tư lên đến 4.518 tỉ đồng và thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 - 2027.

Ông Trần Nam Hưng yêu cầu đối với dự án QL14D, chủ đầu tư là Ban Giao thông Quảng Nam phải phối hợp Sở Nông nghiệp - Môi trường và các sở, ngành xử lý theo tinh thần dự án trọng điểm, cấp bách, trực tiếp trao đổi, thảo luận thường xuyên các khâu để giải quyết sớm nhất và phải nỗ lực để hoàn thành khâu đánh giá tác động môi trường trước ngày 30.10.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo thành lập một tổ công tác đặc biệt, trong đó thành viên là các sở ngành, kiểm lâm, Trung tâm Phát triển quỹ đất… để quyết liệt tập trung cho dự án. Ông Hưng nhấn mạnh, thành viên tổ công tác phải xác định đây là dự án trọng điểm đặc biệt để tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất, nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Một xe khách sập hố khi lưu thông trên QL14D ẢNH: NGỌC THƠM

Đường xuống cấp đã ảnh hưởng đến hoạt động giao thông vận tải giữa hai nước Việt - Lào, cũng như việc đi lại của người dân các xã vùng cao, vùng biên giới của TP.Đà Nẵng ẢNH: NGỌC THƠM

Vào mùa mưa đường lầy lội, các phương tiện phải nhích từng bước một ẢNH: NGỌC THƠM

Hiện tuyến QL14D đã xuống cấp, lại nhỏ hẹp, nhiều dốc cua, nếu xảy ra sự cố giao thông thì sẽ tắc cục bộ, mất rất nhiều thời gian để xử lý ẢNH: NGỌC THƠM

Mỗi ngày, tuyến QL14D phải gồng gánh hàng chục chiếc xe tải chở mặt hàng quặng nhôm bauxite ẢNH: NGỌC THƠM

Vì đường chật hẹp, khiến các xe tải né nhau dẫn đến mất lái, khiến nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trên tuyến đường QL14D nối lên cửa khẩu quốc tế Nam Giang (TP.Đà Nẵng). ẢNH: NGỌC THƠM



