Chủ tịch Đà Nẵng: Làm nhanh nhưng phải đúng, không để phát sinh sai phạm mới

Chiều nay 7.5, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trên địa bàn trong 4 tháng đầu năm 2026; đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm và hướng dẫn công tác quy hoạch đô thị - nông thôn.

Tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm

Tại hội nghị, đại diện Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết trong tháng 4.2026, các ngành, các cấp đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm giữ vững đà tăng trưởng 2 con số. Các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn tiếp tục phục hồi và phát triển; đời sống người dân cơ bản ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh. Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, dù chịu tác động từ biến động kinh tế thế giới, giá nhiên liệu và chi phí đầu vào tăng cao, thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng nhờ các chính sách kích cầu du lịch, thương mại và thu hút đầu tư.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận tăng trưởng tích cực. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 3,085 tỉ USD (tăng 13,7%) so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 1,55 tỉ USD (tăng 13,6%); nhập khẩu đạt khoảng 1,535 tỉ USD, tăng 13,8%.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương, sở ngành và đoàn thể tập trung cao độ cho nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, tạo động lực tăng trưởng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Thành phố sẽ tổng hợp toàn bộ các tồn tại liên quan đến dự án đầu tư, thủ tục hành chính, cụm công nghiệp và các nội dung vướng mắc để giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị xử lý. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác điều hành và thực hiện các mục tiêu phát triển theo chỉ đạo của Trung ương.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho hay sau khi có kết luận chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về định hướng tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030, thành phố sẽ cập nhật lại kịch bản tăng trưởng, quy hoạch, nguồn lực, phát triển nguồn nhân lực và các động lực đầu tư mới để phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Ông cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương cùng các đơn vị phải nâng cao tinh thần phối hợp, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ trong xử lý hồ sơ, thủ tục.

Liên quan đến các dự án tồn đọng, ông Hùng cho biết thành phố đang rà soát hơn 350 dự án kéo dài nhiều năm để tháo gỡ đồng bộ theo đúng quy định, bảo đảm "làm nhanh nhưng phải đúng, không để phát sinh sai phạm mới". Đồng thời, gần 400 dự án tư nhân đầu tư cũng đang được rà soát nhằm sớm đưa vào hoạt động, tạo thêm động lực tăng trưởng cho địa phương…

Biến khó khăn thành cơ hội để tạo ra giá trị mới cho Đà Nẵng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, thi đua không chỉ là phong trào vận động mà phải trở thành động lực phát triển, là tinh thần đổi mới, dám chịu trách nhiệm và hành động vì lợi ích chung.

Thành phố cần nhiều hơn những cán bộ dám nhận việc khó, nhiều tập thể biết biến áp lực thành động lực, biến khó khăn thành cơ hội để tạo ra giá trị mới cho xã hội và người dân.

Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2026, ông Lê Ngọc Quang cho biết mặc dù bối cảnh trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, thành phố Đà Nẵng vẫn duy trì được đà phục hồi và tăng trưởng khá. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận tốc độ tăng trưởng hiện nay vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng hiện nay một số nơi tư duy, cách làm và năng lực tổ chức thực hiện chưa theo kịp yêu cầu phát triển mới; vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chưa mạnh dạn xử lý công việc, chưa phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương cho phép triển khai.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ cụ thể hóa đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương bằng các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực với tinh thần "không chờ đợi, không trông chờ, nói ít làm nhiều, làm đến cùng".

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển trong thời gian tới, ông Lê Ngọc Quang yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số, xem đây không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả nhiệm kỳ.

Ông Quang đề nghị UBND thành phố khẩn trương rà soát toàn bộ kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, từng ngành, từng địa bàn; xác định rõ các động lực tăng trưởng, dự án then chốt và các điểm nghẽn cần tháo gỡ ngay. Đồng thời phải tập trung xử lý mạnh mẽ các tồn tại về giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, các dự án tồn đọng, thủ tục hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh cần tập trung phát triển các dự án hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và đổi mới sáng tạo; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, trung tâm tài chính quốc tế, khu công nghệ cao và các tổ hợp du lịch chất lượng cao.

Bên cạnh đó, thành phố phải tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường phân cấp, phân quyền; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện dữ liệu và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

"Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn nhưng cơ hội sẽ không thể trở thành kết quả nếu không có hành động quyết liệt, nhanh hơn và hiệu quả hơn", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định.

Tính đến ngày 28.4, Đà Nẵng mới giải ngân được khoảng 2.094 tỉ đồng trên tổng số hơn 16.106 tỉ đồng vốn đầu tư công, tương đương 13% kế hoạch. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng. Trong thời gian còn lại của năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên, với khu vực dịch vụ giữ vai trò trụ đỡ, phấn đấu tăng trưởng 12% - 12,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm ước đạt 93.065 tỉ đồng, tiếp tục góp phần duy trì đà phục hồi kinh tế.



