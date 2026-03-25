Gia Lai yêu cầu rà soát toàn bộ dự án đầu tư, tránh lãng phí vốn

Ngày 25.3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung nhận diện những hạn chế đang cản trở hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng dự án đầu tư trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành thẳng thắn chỉ ra nhiều "điểm nghẽn" trong quản lý đầu tư, từ khâu chuẩn bị dự án đến triển khai thi công.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ẢNH: ĐỨC NHẬT

Năng lực cán bộ cấp xã còn hạn chế

Phát biểu tham luận, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, cho rằng công tác quản lý đầu tư vẫn tồn tại nhiều bất cập. Đáng chú ý là năng lực của các đơn vị tư vấn còn hạn chế, dẫn đến chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế chưa cao.

Việc hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần không chỉ kéo dài thời gian thẩm định mà còn làm phát sinh sai sót trong bóc tách khối lượng, áp dụng định mức, đơn giá. Hệ quả là dự toán thiếu chính xác, gây khó khăn cho quá trình triển khai thực tế.

Ông Sơn cũng chỉ rõ, năng lực chuyên môn của cán bộ cấp xã trong lĩnh vực đầu tư xây dựng còn yếu. Trong bối cảnh nguồn thu ngân sách hạn hẹp, nhân sự mỏng và phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, việc lập dự án đôi khi chưa sát thực tế, nhất là ở những khu vực địa hình phức tạp. Điều này dẫn đến tình trạng phải điều chỉnh thiết kế liên tục trong quá trình thi công.

"Vẫn còn tình trạng chủ đầu tư khoán trắng cho đơn vị tư vấn, thiếu định hướng và kiểm tra chặt chẽ chất lượng hồ sơ thiết kế", ông Sơn nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai nhận định năng lực chuyên môn của cán bộ cấp xã trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng còn hạn chế ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cùng quan điểm, ông Trần Vũ Thanh Hùng, Phó giám đốc Sở Tài chính, cho biết công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư vẫn tiềm ẩn nguy cơ lãng phí. Một số chủ đầu tư còn lúng túng trong lập kế hoạch, chia tách hoặc gộp gói thầu chưa hợp lý, làm giảm tính cạnh tranh.

Đáng chú ý, việc xác minh năng lực nhà thầu gặp khó khăn do hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chủ yếu dựa trên dữ liệu tự khai báo, thiếu liên thông. Thực tế đã xuất hiện tình trạng nhà thầu "thổi phồng" năng lực nhưng khi triển khai lại thiếu hụt tài chính, thiết bị, dẫn đến chậm tiến độ, thậm chí phải chấm dứt hợp đồng.

Ngoài ra, ông Hùng cảnh báo việc lạm dụng chỉ định thầu dưới danh nghĩa "cấp bách" để ưu tiên một số đơn vị, ảnh hưởng đến tính minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Phó giám đốc Sở Tài chính Gia Lai cho biết công tác lựa chọn nhà thầu vẫn tiềm ẩn nguy cơ lãng phí ẢNH: ĐỨC NHẬT

Yêu cầu hành động quyết liệt, tránh lãng phí

Ở góc độ quản lý đất đai, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết công tác giải phóng mặt bằng vẫn là "điểm nghẽn" lớn của nhiều dự án đầu tư.

Một số địa phương chưa quyết liệt, chưa nắm vững quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, khiến công tác vận động người dân chưa hiệu quả. Trong khi đó, quỹ đất tái định cư hạn chế, không đáp ứng nhu cầu, dẫn đến khiếu kiện kéo dài, làm đình trệ tiến độ các dự án trọng điểm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai nêu lên thực trạng về giải phóng mặt ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bên cạnh đó, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn xảy ra tại một số nơi. Một số nhà thầu được cấp mỏ nhưng chưa tuân thủ đầy đủ quy định, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng cảnh quan trong quá trình khai thác, vận chuyển.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu các chủ đầu tư và ban quản lý dự án khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, rà soát toàn bộ danh mục dự án đầu tư đang triển khai cũng như các dự án đã hoàn thành nhưng còn tồn tại.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu lập danh sách từng công trình có nguy cơ gây lãng phí để kịp thời xử lý, khắc phục ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trên cơ sở đó, các đơn vị phải lập danh sách những công trình có nguy cơ gây lãng phí để kịp thời xử lý, khắc phục. Đồng thời, địa phương cần nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; chấn chỉnh tình trạng buông lỏng quản lý, "khoán trắng" cho tư vấn hoặc nhà thầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động đầu tư xây dựng.

"Phải bắt tay vào việc ngay, làm thật, làm quyết liệt, làm đến nơi đến chốn, tạo chuyển biến rõ ràng trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Mỗi công trình đầu tư xây dựng phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, xứng đáng với từng đồng vốn của Nhà nước và nhân dân", ông Thanh nhấn mạnh.