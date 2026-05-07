Cầu Tam Tiến 'treo' nhiều năm: Đà Nẵng truy trách nhiệm nếu tiếp tục chậm trễ

Mạnh Cường
07/05/2026 15:30 GMT+7

Sau nhiều năm ì ạch vì vướng giải phóng mặt bằng, dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn với tổng vốn đầu tư khoảng 220 tỉ đồng tiếp tục bị 'treo' dù đã nhiều lần gia hạn tiến độ.

Ngày 7.5, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Phó chủ tịch UBND thành phố, ông Trần Nam Hưng đã ký ban hành công văn chỉ đạo triển khai dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài nhiều năm qua.

Theo chỉ đạo, UBND thành phố yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Xuân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND xã Tam Xuân được giao chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp cùng Trung tâm Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Công ty CP Đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam để rà soát toàn bộ các vướng mắc, triển khai quyết liệt phương án xử lý.

UBND thành phố Đà Nẵng ấn định thời hạn cuối cùng phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trước ngày 15.6 để giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh sẽ siết chặt trách nhiệm người đứng đầu. Trường hợp tiếp tục xảy ra chậm trễ trong bàn giao mặt bằng, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Tam Xuân sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng.

Không chỉ tập trung xử lý mặt bằng, UBND thành phố cũng yêu cầu giải quyết dứt điểm các kiến nghị liên quan đến nhà thầu thi công.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp có trách nhiệm kiểm tra, giải quyết và phản hồi các đề xuất của Công ty TNHH Thanh Tùng đúng quy định pháp luật. Các nội dung vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời để UBND thành phố xem xét chỉ đạo.

Song song đó, chủ đầu tư dự án cầu Tam Tiến được yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết nhằm đưa máy móc, nhân lực trở lại công trường, tổ chức thi công tiếp tục trước ngày 30.6.

Dự án cầu Tam Tiến nối khu vực Tam Tiến với Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng) được phê duyệt từ tháng 5.2019 với tổng mức đầu tư khoảng 220 tỉ đồng, chiều dài toàn tuyến hơn 4 km.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình phải hoàn thành vào tháng 9.2022. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, dự án vẫn dang dở do vướng mắc kéo dài trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sau nhiều năm ì ạch, hàng loạt cây cầu và tuyến đường dẫn tại Đà Nẵng vẫn dang dở, gây lãng phí nguồn lực và cản trở phát triển. Thành phố yêu cầu ấn định mốc thời gian cụ thể, cá thể hóa trách nhiệm và kiên quyết thay thế nhà thầu yếu kém.

