Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' với loạt cây cầu 'treo' gần thập kỷ

Ngày 24.3, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết UBND thành phố đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện phần đường dẫn của các công trình cầu đã đầu tư nhưng chưa thể đưa vào khai thác.

Theo UBND thành phố, hiện nay tồn tại nhiều công trình cầu đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành phần cầu, song phần đường dẫn vẫn dang dở khiến dự án không thể phát huy hiệu quả.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thiếu hụt nguồn vật liệu thi công như đất đắp, cát, đá... cùng với sự vào cuộc chưa quyết liệt của một số địa phương.

Cầu Tân Bình chậm tiến độ thời gian dài ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trước tình trạng này, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị phải xử lý dứt điểm từng dự án, đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Các chủ đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, chính quyền địa phương và các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án, bao gồm lộ trình thực hiện, nhu cầu mặt bằng, tiến độ thi công và phương án cung ứng vật liệu.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu các kế hoạch phải xác định rõ mốc thời gian hoàn thành, khối lượng công việc còn lại, kế hoạch giải ngân cũng như các khó khăn, vướng mắc cụ thể (nếu có).

Toàn bộ kế hoạch tiến độ phải được báo cáo UBND thành phố trước ngày 31.3 để theo dõi và chỉ đạo. Tinh thần xuyên suốt là "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả". Từng dự án phải phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách, làm cơ sở đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, thành phố cũng yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm các nhà thầu yếu kém. Trong trường hợp cần thiết, có thể chấm dứt hợp đồng để tránh kéo dài tiến độ, gây lãng phí.

Các công trình chậm tiến độ, thiếu đường dẫn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm: cầu Gò Cuông, cầu Tam Tiến và đường dẫn, cầu Trà Đình, cầu Lệ Bắc, cầu Bình Sa đi Bình Hải, cầu Vân Ly và đường dẫn, cầu Tam Hòa, cầu Nghĩa Tự, cầu Tân Bình, tuyến tránh lũ Nam Phước, đường và cầu ĐH.7ĐB qua sông Vĩnh Điện, đường vành đai phía bắc tỉnh Quảng Nam cũ…



