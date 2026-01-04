Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Dự án đường dẫn cầu Giá Rai mới chậm 6 năm, 35 tỉ đồng tạm ứng chưa thu hồi được

Gia Bách
Gia Bách
04/01/2026 11:10 GMT+7

Khởi công năm 2018, đến nay, dự án đường dẫn vào cầu Giá Rai mới chỉ đạt khoảng 19% khối lượng, và khoản tiền tạm ứng 35 tỉ đồng cho nhà thầu chưa thu hồi được.

Dự án đường dẫn vào cầu Giá Rai mới (nay là cầu Trần Văn Sớm, P.Giá Rai, Cà Mau) khởi công năm 2018. Theo hợp đồng, công trình phải hoàn thành sau 10 tháng thi công và về đích trong năm 2019. 

Tuy nhiên, sau 6 năm, công trình chỉ đạt khoảng 19% khối lượng, trong khi 35 tỉ đồng tạm ứng cho nhà thầu chưa thu hồi được, buộc chủ đầu tư phải chi thêm hơn 500 triệu đồng thuê luật sư khởi kiện ngân hàng bảo lãnh.

Theo hồ sơ dự án, công trình có tổng mức đầu tư 161 tỉ đồng, chiều dài tuyến khoảng 2,7 km, giá trị xây lắp gần 112 tỉ đồng. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu (Ban giao thông Bạc Liêu) làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty CP tư vấn và xây dựng Thành Sen liên danh cùng 2 đơn vị khác.

- Ảnh 1.

Dự án đường dẫn vào cầu Giá Rai mới (nay là cầu Trần Văn Sớm) trễ tiến độ 6 năm

ẢNH: G.B

Ngày 4.1, ông Võ Văn Thái, Phó ban quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau (trước hợp nhất ông là Giám đốc Ban giao thông Bạc Liêu), cho biết dự án mới thi công được 19%, chỉ mới san lấp cát.

Ông Thái lý giải nguyên nhân dự án "đứng bánh" suốt nhiều năm do vướng mắc lớn nhất nằm ở công tác giải phóng mặt bằng. Dự án ảnh hưởng đến 81 hộ dân, trong đó chỉ có 41 hộ đồng ý nhận tiền bồi thường, còn 40 hộ chưa chấp thuận phương án bồi thường, khiến mặt bằng không thể bàn giao để thi công.

Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư đang xin điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án. Đối với khoản tiền tạm ứng chưa thu hồi, ông Thái cho hay Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh sẽ khởi kiện ngân hàng bảo lãnh. "Chúng tôi làm việc với ngân hàng và sẽ kiện ngân hàng theo thư bảo lãnh dự thầu. Khi kiện, chắc chắn sẽ thu hồi được tiền tạm ứng vì ngân hàng phải thực hiện đúng cam kết bảo lãnh", ông Thái nói. Đồng thời ông cũng cho biết vừa ký hợp đồng với luật sư có chi phí hơn 500 triệu đồng.

Trước đây, Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh từng cân nhắc phương án khởi kiện nhưng do việc chậm giải phóng mặt bằng xuất phát từ lỗi của chủ đầu tư nên còn chần chừ. Tuy nhiên, theo ông Thái, hiện đã có chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy và HĐND, Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh sẽ tiến hành khởi kiện để buộc ngân hàng hoàn ứng số tiền cho nhà thầu đã tạm ứng khi thi công dự án.


