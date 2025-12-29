Vì sao Ban giao thông Bạc Liêu chưa cung cấp đủ hồ sơ cho công an?

Ngày 29.12, ông Võ Văn Thái, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu (Ban giao thông Bạc Liêu), xác nhận đơn vị chưa cung cấp xong hồ sơ của 12 dự án giao thông theo đề nghị của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau.

Theo ông Thái, các dự án nêu trên được triển khai từ năm 2004, kéo dài qua nhiều giai đoạn và nhiều thời kỳ chủ đầu tư khác nhau, không chỉ trong thời gian Ban quản lý dự án được thành lập và trực tiếp quản lý. Trong số này có những dự án trước đây do Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu (cũ) làm chủ đầu tư nên việc tập hợp, rà soát đầy đủ hồ sơ gặp không ít khó khăn.

Đến nay, Ban giao thông Bạc Liêu vẫn chưa hoàn tất việc cung cấp 12 hồ sơ dự án theo đề nghị của Công an tỉnh Cà Mau ẢNH: G.B.

Trên cơ sở đó, Ban giao thông Bạc Liêu đã có văn bản gửi cơ quan công an vào cuối tháng 11.2025 xin gia hạn thời gian cung cấp hồ sơ và đề nghị được hoàn tất chậm nhất vào ngày 10.12. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Ban mới bàn giao được hồ sơ của 5/12 dự án. Dự kiến trong ngày 30.12 sẽ tiếp tục cung cấp thêm 4 dự án, còn 3 dự án còn lại sẽ được hoàn tất trong tháng 1.2026.

Lý giải nguyên nhân chậm trễ, ông Thái cho biết nhiều cán bộ từng trực tiếp quản lý các dự án tại Sở GTVT và tại Ban đã chuyển công tác, gây khó khăn trong việc tiếp cận và tổng hợp tài liệu. Bên cạnh đó, vào cuối tháng 9 vừa qua, Ban giao thông Bạc Liêu cũng đã di dời trụ sở từ khu vực bến xe về địa điểm mới, dẫn đến việc sắp xếp, tập hợp hồ sơ chưa kịp thời.

Như Thanh Niên thông tin, Công an tỉnh Cà Mau đã gửi văn bản đề nghị Ban giao thông Bạc Liêu hỗ trợ cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan 12 dự án do Ban này làm chủ đầu tư nhằm phục vụ công tác thu thập thông tin theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh này.

Theo đó, Công an Cà Mau đề nghị Ban giao thông Bạc Liêu cung cấp đầy đủ hồ sơ tổng quan từng dự án, gồm thông tin về quy mô, tổng mức và nguồn vốn đầu tư, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu, thời gian và tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan đến nghiên cứu khả thi, khảo sát địa chất (nếu có), đặc biệt là toàn bộ hồ sơ đấu thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán và các khoản tạm ứng đối với những gói thầu đã giải ngân nhưng chưa quyết toán. Đồng thời, yêu cầu tất cả hồ sơ được gửi về đơn vị trước ngày 10.12.2025.







