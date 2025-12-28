'Thủ phủ' công nghiệp phường Chơn Thành ở Đồng Nai có 2 dự án cao tốc

Phát động "chiến dịch Quang Trung" đẩy mạnh giải phóng mặt bằng

"Chiến dịch Quang Trung" do UBND tỉnh Đồng Nai phát động từ ngày 8.10.2025 cho dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đã tạo nên một không khí thi đua sôi nổi tại 10 xã, phường thuộc tỉnh Bình Phước cũ, có dự án đi qua. Mục tiêu là hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2025.

Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua phường Chơn Thành đang được triển khai ẢNH: HOÀNG GIÁP

Riêng tại phường Chơn Thành, áp lực và trách nhiệm nhân đôi khi cùng lúc triển khai 2 dự án cao tốc: Gia Nghĩa - Chơn Thành và TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Đây được xem là "đòn bẩy" mở ra không gian phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cho riêng phường Chơn Thành - nơi từng được coi là "thủ phủ" công nghiệp của tỉnh Bình Phước cũ.

Thành công lớn nhất của phường Chơn Thành chính là sự đồng thuận, ủng hộ từ người dân. Tại khu phố Minh Thành 1, nơi có hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng, hầu hết người dân đã đồng ý các chính sách của Nhà nước và bàn giao mặt bằng sớm cho đơn vị thi công.

Rất nhiều máy móc, thiết bị được huy động, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Dương Đức Hoàng, Trưởng khu phố Minh Thành 1, phường Chơn Thành chia sẻ: "Với dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua khu phố, ngay sau khi bà con đồng thuận, bàn giao mặt bằng thì đơn vị thi công là Binh đoàn 12 (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) bắt tay vào làm việc luôn. Bà con ai cũng phấn khởi, vui vẻ".

Theo ông Hoàng, tinh thần làm việc khẩn trương, thần tốc trên tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đã kéo dài từ tháng 10.2025 đến nay.

Công nhân làm trên công trường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Đồng Nai ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Huỳnh Thị Vần (khu phố Minh Thành 3) chia sẻ: "Tôi rất mừng vì thấy dự án đang thi công nhanh, công trình làm ngày làm đêm, có bữa thấy làm đến tận 2 giờ sáng".

Trong khi đó, ở dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, người dân cũng rất tích cực ủng hộ. Bà con đồng thuận chủ trương giải tỏa, khẳng định khi nào thỏa thuận xong mức giá đền bù, nhận tiền là sẽ bàn giao ngay mặt bằng.

Phường Chơn Thành tăng tỷ lệ bàn giao mặt bằng sạch

Ông Nguyễn Anh Tài, Chủ tịch UBND phường Chơn Thành, khẳng định thời gian qua, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện các quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng… theo đúng tinh thần, mục tiêu của "chiến dịch Quang Trung".

Đến nay, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đã phê duyệt phương án bồi thường 11 đợt (148 thửa), diện tích gần 58 ha (đạt 86%), tổng số tiền bồi thường hơn 311,2 tỉ đồng. Thực tế, tỷ lệ bàn giao mặt bằng sạch tính theo thực địa hiện đã đạt trên 93%.

Mặt bằng đoạn nút giao kết nối giữa 2 cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và Gia Nghĩa - Chơn Thành ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đối với dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, đoạn qua phường Chơn Thành đã phê duyệt phương án bồi thường 195 thửa, diện tích 31,2 ha (đạt 82%). Người dân đã bàn giao mặt bằng sạch được 243/335 thửa đất, diện tích 32,5/40,2 ha (đạt 81%).

Phường Chơn Thành đang nỗ lực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho 2 dự án cao tốc ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, chi nhánh Chơn Thành, cho biết đơn vị đang nỗ lực hoàn thành kế hoạch.

Đối với diện tích còn lại chưa bàn giao, chủ yếu là các hộ có nhà ở ổn định mặt tiền đường lớn, bà Thu chia sẻ: "Trung tâm đang tiếp tục phối hợp UBND phường Chơn Thành thực hiện công tác vận động, tuyên truyền để cố gắng trong tháng 1.2026 sẽ bàn giao số mặt bằng còn lại cho các dự án".

Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dài khoảng 70 km. Trong đó đoạn qua tỉnh Đồng Nai (xã Nha Bích và phường Chơn Thành) dài hơn 6,6 km, tổng mức đầu tư hơn 1.474 tỉ đồng, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án được động thổ từ giữa tháng 12.2024.

Trong khi đó, dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài 124,13 km, đi qua 10 xã, phường thuộc tỉnh Đồng Nai, với tổng chiều dài hơn 101 km. Tuyến cao tốc thiết kế 6 làn xe, vận tốc 100 - 120 km/giờ, tổng mức đầu tư hơn 25.500 tỉ đồng. Dự án chia thành 5 dự án thành phần, khởi công năm 2025 và dự kiến hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027.