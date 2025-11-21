Đồng Nai: Đề xuất 'cấm cửa' nhà thầu làm ảnh hưởng tiến độ thi công dự án

Ngày 21.11, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh này vừa đề xuất cấm nhà thầu có năng lực chuyên môn kém, làm ảnh hưởng tiến độ triển khai của các dự án nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 4.11, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 63,29%. Cụ thể đạt 14.360,9/22.690,4 tỉ đồng (số này không tính 8.036,5 tỉ đồng của dự án cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành được Quốc hội cho phép kéo dài đến hết năm 2026 và kế hoạch mới giao bổ sung 1.200 tỉ đồng).

Đường ĐT.753 đang bị vướng mặt bằng do đường điện chưa thể di dời, khó có thể đẩy nhanh tiến độ thi công ẢNH: HOÀNG GIÁP

Để hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công trước ngày 31.12.2025 được Thủ tướng Chính phủ giao là 22.690,4 tỉ đồng, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị từng người đứng đầu phải vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và hiệu quả cao nhất; không để vốn của nhà nước "ngủ quên" trong kho bạc, cũng không để sự chậm trễ của một cá nhân hay một đơn vị ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn tỉnh.

UBND tỉnh Đồng Nai xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là "chìa khóa" để mở nút thắt giải ngân và người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp chịu trách nhiệm để công tác này chuyển biến rõ rệt trong tháng cuối năm.

Đối với các dự án đã được sự đồng thuận của người dân, cần khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường và chi trả cho người dân. Đối với các dự án chưa được sự đồng thuận của người dân thì tiếp tục vận động người dân.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua xã Nha Bích ẢNH: HOÀNG GIÁP

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Sở Xây dựng thực hiện thẩm định theo cơ chế "luồng xanh", rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ; mọi trường hợp chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm hoặc để hồ sơ kéo dài quá thời hạn quy định đều phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và tập thể liên quan.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng phê bình công khai, xem xét trách nhiệm các đơn vị giải ngân chậm; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt, tạo động lực thi đua tích cực trong toàn hệ thống; tăng cường nhân lực phục vụ công tác đầu tư công tại UBND các xã, phường, đặc biệt là đội ngũ làm công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ bản.

Tỉnh Đồng Nai yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tối đa tiến độ thi công, làm việc "3 ca, 4 kíp", phải bảo đảm cả tiến độ lẫn chất lượng công trình ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đối với các dự án không còn vướng mắc về mặt bằng, yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tối đa tiến độ thi công, tổ chức làm việc "3 ca, 4 kíp"; bảo đảm cả tiến độ lẫn chất lượng công trình.

Tuyệt đối không để tình trạng thi công cầm chừng, "đắp chiếu"; đề xuất cấm các nhà thầu tư vấn, thi công có năng lực chuyên môn kém làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của các dự án…

Trước đó, ngày 14.11, dựa trên kết quả giải ngân vốn đầu tư công từ ngày 9 - 28.10, UBND tỉnh Đồng Nai đã biểu dương các đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa có tỷ lệ giải ngân cao, liên tiếp theo lũy kế; 5 đơn vị có giá trị giải ngân cao trên 80% theo lũy kế gồm: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Ban quản lý dự án khu vực 7, Ban quản lý dự án khu vực Bù Đốp và Ban quản lý dự án khu vực 1. Phê bình, chấn chỉnh 3 đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công rất thấp, liên tiếp theo lũy kế, làm ảnh hưởng đến kết quả chung của tỉnh, cụ thể: Sở Công thương (tỷ lệ giải ngân 1,6%), Trung tâm phát triển quỹ đất Chi nhánh Cẩm Mỹ (tỷ lệ giải ngân 2%) và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai (tỷ lệ giải ngân 6%).



