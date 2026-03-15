Thời sự

Dự án quốc lộ 14D hơn 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng bị lấn chiếm

Mạnh Cường
15/03/2026 17:26 GMT+7

Dự án nâng cấp tuyến quốc lộ 14D (ở Đà Nẵng) với tổng vốn hơn 4.500 tỉ đồng đang được chuẩn bị triển khai, đã bị lấn chiếm xây dựng trái phép.

Ngày 15.3, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, đã đề nghị các địa phương tăng cường quản lý hiện trạng hành lang an toàn đường bộ trên tuyến quốc lộ 14D nhằm phục vụ triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường này.

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua đơn vị đã có văn bản gửi các địa phương và đơn vị liên quan đề nghị tăng cường quản lý hiện trạng hành lang an toàn đường bộ dọc tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai dự án.

Sau thời gian dài oằn mình gánh hàng trăm chuyến xe tải trọng lớn quá cảnh qua cửa khẩu, mặt đường quốc lộ 14D xuống cấp nghiêm trọng

Tuy nhiên, báo cáo của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam (đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến quốc lộ 14D) cho thấy, từ tháng 1.2026 đến nay đã phát sinh khoảng 34 trường hợp xây dựng công trình lấn chiếm đất đường bộ và hành lang an toàn đường bộ nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Các vi phạm chủ yếu là xây dựng nhà ở, tường rào, cổng ngõ trong phạm vi đất đường bộ và hành lang an toàn. Nhiều trường hợp tập trung tại địa bàn xã Bến Giằng.

Để ngăn chặn tình trạng này và bảo đảm điều kiện triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 14D, Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị chính quyền các xã Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê tăng cường quản lý hiện trạng hành lang an toàn đường bộ, kịp thời xử lý các trường hợp lấn chiếm.

Các địa phương cũng được yêu cầu chủ động ngăn chặn việc trồng cây, xây dựng công trình hoặc thực hiện các hoạt động có thể làm phát sinh chi phí bồi thường, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án.

Dự án được xem là nhiệm vụ cấp bách với tổng mức đầu tư khoảng 4.518 tỉ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2027

Ngoài ra, Sở Xây dựng đề nghị Trung tâm Quản lý hạ tầng TP.Đà Nẵng và Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được giao trước đó để bảo đảm công tác quản lý và chuẩn bị triển khai dự án.

Giữa tháng 7.2025, Chính phủ đã giao bổ sung dự toán ngân sách Trung ương để đầu tư nâng cấp quốc lộ 14D. Dự án được xem là nhiệm vụ cấp bách với tổng mức đầu tư khoảng 4.518 tỉ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2027.

Tuyến quốc lộ 14D dài khoảng 74,4 km, nối từ đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Bến Giằng) đến cửa khẩu quốc tế Nam Giang ở khu vực biên giới Việt - Lào. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung của Việt Nam với khu vực nam Lào và đông bắc Thái Lan.

Sau nhiều năm phải oằn mình gánh hàng trăm chuyến xe tải trọng lớn quá cảnh qua cửa khẩu, mặt đường quốc lộ 14D xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn xuất hiện dày đặc "ổ voi", "ổ gà", nước đọng thành vũng lớn, mặt đường lồi lõm như "ruộng cày", trở thành nỗi ám ảnh của người dân và tài xế qua lại tuyến đường này trong thời gian dài.

