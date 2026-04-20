Thời sự

Cận cảnh cầu 220 tỉ đồng bắc qua sông Trường Giang 'treo' gần thập niên

Mạnh Cường
20/04/2026 15:03 GMT+7

Được kỳ vọng mở lối phát triển cho địa phương, nhưng cầu Tam Tiến bắc qua sông Trường Giang ở Đà Nẵng có tổng vốn đầu tư khoảng 220 tỉ đồng lại 'treo' gần thập niên, gây bức xúc cho người dân.

Cầu Tam Tiến (nối khu vực Tam Tiến và Tam Xuân 1, thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng) được phê duyệt từ tháng 5.2019 với tổng vốn đầu tư khoảng 220 tỉ đồng, chiều dài toàn tuyến hơn 4 km. Dự án do UBND huyện Núi Thành (cũ) làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Thanh Tùng.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình hoàn thành vào tháng 9.2022. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, đến nay dự án vẫn chưa thể cán đích. Nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng nhiều cây cầu đã hoàn thành nhưng chưa thể khai thác do thiếu đường dẫn, trong đó có cầu Tam Tiến.

Những khối bê tông nằm phơi nắng, phơi mưa

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những khối bê tông dang dở, lan can hoen gỉ và con đường dẫn cỏ mọc um tùm, trở thành hình ảnh gây xót xa

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phơi mình dưới nắng mưa suốt thời gian dài chờ đợi giải phóng mặt bằng, một số hạng mục bề mặt bắt đầu xuất hiện dấu hiệu xuống cấp. Sự đình trệ không chỉ gây lãng phí nguồn vốn đầu tư lớn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hệ thống sắt hoen gỉ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án cầu Tam Tiến bắc qua sông Trường Giang, dài 358 m, có 9 nhịp.

Công trình có vai trò quan trọng, kết nối quốc lộ 1A với đường Võ Chí Công, hình thành trục giao thông chính của xã Tam Xuân. Khi hoàn thành, dự án này sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương giữa các vùng lân cận, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, việc cầu "đắp chiếu" suốt nhiều năm đã gây ra nhiều bức xúc.

Ông Mai Văn Út (ở xã Tam Xuân) cho biết từ khi dự án cầu Tam Tiến được khởi công, người dân địa phương ai nấy cũng vui mừng. Thế nhưng, trái lại với niềm kỳ vọng của người dân, dự án liên tục chậm tiến độ và làm mãi không xong, gây bức xúc trong nhân dân.

Những hình ảnh mà PV Thanh Niên vừa ghi nhận đã "mô tả" đầy đủ nhất hiện trạng dự án treo: 

Dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn hiện mới thi công được 5 trụ từ bờ dẫn ra đến giữa sông Trường Giang. Trong khi đó, hạng mục đường dẫn lên cầu chưa được đắp đất, hạng mục thoát nước vẫn chưa thi công và nhiều máy móc, thiết bị để lâu ngày không sử dụng đã hoen gỉ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sau nhiều lần gia hạn, đến nay dự án này vẫn chưa hoàn thành do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng chỉ mới được 50%

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hiện nay, nhà thầu đã thi công hoàn thành mố M2, Trụ T8, T7, T6, T5, T4; lao dầm và hoàn thiện bản mặt cầu từ mố M2 đến trụ T4; đúc hoàn thiện 44 phiến dầm

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều hạng mục bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong khi đó, mỗi ngày, người dân vẫn phải liều mình đi qua cây cầu máng "tử thần" nằm song song với cầu mới

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cầu Tam Tiến không chỉ là một dự án giao thông, mà còn là thước đo hiệu quả đầu tư công. Khi công trình vẫn “treo” qua năm tháng, điều người dân mong mỏi nhất lúc này là một lời giải rõ ràng: bao giờ cây cầu trăm tỉ mới thực sự nối nhịp đôi bờ?

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án vừa thi công, vừa thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên quá trình xây dựng bị gián đoạn và kéo dài

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã lập đoàn kiểm tra, chỉ đạo sớm tháo gỡ các vướng mắc để dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn sớm tái khởi động

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 220 tỉ đồng, được kỳ vọng trở thành đòn bẩy kinh tế nhưng hiện tại lại trở nên lạc lõng giữa khung cảnh tĩnh mịch

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn đang "giậm chân tại chỗ" dù đã chậm tiến độ hơn 3 năm

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nằm cạnh dự án cầu mới dang dở là cây cầu máng "tử thần"

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trước thực trạng nhiều cây cầu "cụt" đầu "cụt" đuôi, chính quyền địa phương đã yêu cầu xử lý dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm đưa cây cầu 220 tỉ đồng vào sử dụng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cầu Tam Tiến bắc qua sông Trường Giang treo gần thập niên nhưng đến nay vẫn chưa hẹn ngày hoàn thành

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

 

Tin liên quan

TP.Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' cho dự án chậm tiến độ gần chục năm

Kiểm tra thực tế tại các dự án chậm tiến độ, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương khẩn trương tập trung nguồn lực thi công để đưa các dự án vào khai thác.

Đà Nẵng: Thanh tra 6 dự án chậm tiến độ, nguy cơ gây lãng phí

Cầu trăm tỉ đồng 'treo' gần cả thập niên

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng giải phóng mặt bằng chậm tiến độ sông Trường Giang
