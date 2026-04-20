Cận cảnh cầu 220 tỉ đồng bắc qua sông Trường Giang 'treo' gần thập niên

Được kỳ vọng mở lối phát triển cho địa phương, nhưng cầu Tam Tiến bắc qua sông Trường Giang ở Đà Nẵng có tổng vốn đầu tư khoảng 220 tỉ đồng lại 'treo' gần thập niên, gây bức xúc cho người dân.
Cầu Tam Tiến (nối khu vực Tam Tiến và Tam Xuân 1, thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng) được phê duyệt từ tháng 5.2019 với tổng vốn đầu tư khoảng 220 tỉ đồng, chiều dài toàn tuyến hơn 4 km. Dự án do UBND huyện Núi Thành (cũ) làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Thanh Tùng.
Theo kế hoạch ban đầu, công trình hoàn thành vào tháng 9.2022. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, đến nay dự án vẫn chưa thể cán đích. Nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng nhiều cây cầu đã hoàn thành nhưng chưa thể khai thác do thiếu đường dẫn, trong đó có cầu Tam Tiến.
Dự án cầu Tam Tiến bắc qua sông Trường Giang, dài 358 m, có 9 nhịp.
Công trình có vai trò quan trọng, kết nối quốc lộ 1A với đường Võ Chí Công, hình thành trục giao thông chính của xã Tam Xuân. Khi hoàn thành, dự án này sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương giữa các vùng lân cận, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, việc cầu "đắp chiếu" suốt nhiều năm đã gây ra nhiều bức xúc.
Ông Mai Văn Út (ở xã Tam Xuân) cho biết từ khi dự án cầu Tam Tiến được khởi công, người dân địa phương ai nấy cũng vui mừng. Thế nhưng, trái lại với niềm kỳ vọng của người dân, dự án liên tục chậm tiến độ và làm mãi không xong, gây bức xúc trong nhân dân.
Những hình ảnh mà PV Thanh Niên vừa ghi nhận đã "mô tả" đầy đủ nhất hiện trạng dự án treo:
