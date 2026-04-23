Phường Tân Định đối thoại, gỡ vướng phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp

Ngày 23.4, Đảng ủy, UBND phường Tân Định tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư, Chủ tịch UBND phường với cấp ủy, đại diện ban giám đốc các tổ chức đảng doanh nghiệp thuộc địa bàn năm 2026.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phường Tân Định hiện có diện tích 1,23 km2 với quy mô dân số khoảng 49.000 người. Hiện phường đang quản lý hơn 7.500 doanh nghiệp và hơn 4.100 hộ kinh doanh.

Điểm sáng nổi bật của phường Tân Định là công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức phường đã sử dụng chữ ký số và xử lý văn bản hoàn toàn trên môi trường điện tử. Phường cũng đi đầu trong việc triển khai trợ lý ảo và nền tảng "Tân Định số", giúp giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt tỷ lệ 100%, trong đó 97% hồ sơ được giải quyết trước hạn. Đặc biệt, mô hình "phòng họp không giấy" đã được triển khai đồng bộ, tạo sự chuyên nghiệp và tiết kiệm nguồn lực đáng kể.

Tại hội nghị, các tổ chức đảng doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu ra những vướng mắc từ thực tế hoạt động. Đại diện Đảng bộ Ngân hàng An Bình chia sẻ về khó khăn khi triển khai sổ tay đảng viên điện tử do đặc thù bảo mật nghiêm ngặt của ngành ngân hàng, khiến việc truy cập các mạng xã hội hay nền tảng bên ngoài bị hạn chế.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Minh Khôi, Bí thư Chi bộ Viện Tâm lý giáo dục phương Nam rất tâm huyết khi đóng góp cho sản phẩm du lịch đặc trưng "Dấu ấn Tân Định". Ông Khôi đề xuất cần có sự kết nối liên phường để khai thác giá trị lịch sử từ các công trình như nhà thờ Tân Định, chợ Tân Định hay những quán cà phê vợt xưa cũ, tạo thành một hệ sinh thái du lịch trải nghiệm cho học sinh và du khách.

Bên cạnh đó, vấn đề quản lý đảng viên và tạo nguồn kết nạp đảng trong khối doanh nghiệp cũng được quan tâm. Đại diện Đảng bộ Tập đoàn Đèo Cả chia sẻ kinh nghiệm quản lý đảng viên phân tán tại các công trình trọng điểm quốc gia thông qua việc ứng dụng triệt để họp trực tuyến và sổ tay điện tử.

Phản hồi các kiến nghị, ông Phạm Xuân Khánh, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Tân Định, khẳng định việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử là bắt buộc trong tiến trình chuyển đổi số, tuy nhiên ban sẽ có hướng dẫn cụ thể để phù hợp với đặc thù bảo mật của từng đơn vị.

Về công tác phát triển đảng, ông Khánh cho biết chỉ tiêu thành phố giao cho phường năm nay là 71 đảng viên. Đây là con số không nhỏ, đòi hỏi các doanh nghiệp cần mạnh dạn tạo nguồn và kiên trì trong khâu làm hồ sơ. "Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ khó khăn về thủ tục để công tác đảng không bị 'cuốn trôi' bởi áp lực chuyên môn", ông Khánh nhấn mạnh.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Lê Đức Thanh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các doanh nghiệp. Ông Thanh chỉ đạo các cấp ủy cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn nội dung sinh hoạt với thực tiễn sản xuất kinh doanh, tránh hình thức chung chung. Đồng thời, yêu cầu các ban ngành của phường phải sâu sát hơn, kịp thời kiến nghị cấp trên tháo gỡ những vướng mắc vượt thẩm quyền để doanh nghiệp thực sự yên tâm phát triển.