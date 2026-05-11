Cá chết khi thi công Cảng hàng không Cà Mau: Chốt hạn bồi thường thiệt hại

Ngày 11.5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa có văn bản thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tại cuộc họp rà soát, xem xét việc khắc phục sản xuất do thi công dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.

Theo đó, tỉnh đưa ra hàng loạt mốc thời gian để xử lý vụ việc đang gây sự quan tâm tại địa phương, liên quan tình trạng nước mặn thẩm thấu ảnh hưởng đến sản xuất của người dân khu vực khóm 3, khóm 4, phường Tân Thành.

Người dân bức xúc mang cá chết đến cuộc họp vào ngày 29.4 ẢNH: G.B

Theo chỉ đạo, chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải khẩn trương triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng thẩm thấu, xâm nhập mặn tại khu vực thi công, hoàn thành trước ngày 14.5.

UBND phường Tân Thành được giao thành lập tổ công tác liên ngành trước ngày 12.5 với sự tham gia của các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, chủ đầu tư, đơn vị thi công cùng các đơn vị liên quan.

Tổ công tác có trách nhiệm khảo sát, kiểm đếm, đánh giá mức độ thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn người dân kê khai thiệt hại cụ thể từng hộ dân, hoàn thành trước ngày 18.5.

Sau đó, các đơn vị liên quan phải tổ chức lấy ý kiến cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện người dân về phương pháp xác định giá trị thiệt hại cũng như giải pháp phục hồi sản xuất trước ngày 22.5.

Đặc biệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu tổ chức họp dân công khai, minh bạch việc xác định thiệt hại, phương án bồi thường và phục hồi sản xuất cho người dân trước ngày 29.5.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tạo đồng thuận với các biện pháp xử lý; đồng thời kịp thời nắm bắt dư luận, theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau được triển khai trên địa bàn tiếp giáp khu dân cư và khu sản xuất nông nghiệp tại khóm 3, khóm 4 thuộc phường Tân Thành. Trong quá trình thi công, nhiều hộ dân phản ánh việc bơm cát vào công trình khiến nước mặn xâm nhập khu vực sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến cây trồng và vật nuôi.

Khu vực này đang trong giai đoạn khô hạn, nguồn nước kênh rạch bị nhiễm mặn khiến người dân không thể lấy nước phục vụ sản xuất và nuôi cá. UBND phường Tân Thành đã tiếp nhận 15 đơn yêu cầu hỗ trợ, bồi thường thiệt hại của các hộ dân tại khóm 3 và khóm 4 liên quan dự án. Qua rà soát, có 92 hộ bị ảnh hưởng với tổng diện tích hơn 85,3 ha.

Nguyên nhân bước đầu được xác định quá trình thi công, đặc biệt là hoạt động bơm cát phục vụ dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau, làm nguồn nước bị nhiễm mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất lúa, hoa màu và nuôi cá của người dân.



