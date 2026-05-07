Cá chết khi thi công Cảng hàng không Cà Mau: Phải bồi thường cho dân

Ngày 7.5, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chủ trì cuộc họp với chủ đầu tư cùng phường Tân Thành và các đơn vị liên quan để xử lý tình trạng thi công dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh khẳng định đây là trường hợp bồi thường thiệt hại chứ không phải hỗ trợ. Theo ông Sử, việc xác định thiệt hại không thể chỉ nhìn vào số lượng cây trồng, vật nuôi chết tại một thời điểm mà phải tính đến toàn bộ thu nhập của một mùa vụ, kể cả khoảng thời gian người dân chưa thể tái sản xuất do đất và nguồn nước bị nhiễm mặn.

"Cá là cá nước ngọt, bây giờ nước đã nhiễm mặn thì người dân không thể quay lại nuôi liền được", ông Sử nhấn mạnh.

Cá chết hàng loạt do ảnh hưởng nước mặn khi bơm cát thi công Cảng hàng không Cà Mau ẢNH: G.B

Từ đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị xác định mức thu nhập bình quân theo từng nghề bằng cách thu thập dữ liệu từ chính quyền địa phương, người nuôi và thương lái. Sau đó kết hợp với ngày tuổi cây trồng, vật nuôi tại thời điểm thiệt hại để tính hệ số bồi thường và lấy mức trung bình làm cơ sở thương thảo với người dân.

Theo khảo sát của UBND phường Tân Thành và ngành chuyên môn, với diện tích 1.000 m2 nuôi trong 12 tháng, cá chình có chi phí khoảng 238 triệu đồng; nếu tỷ lệ sống đạt 70% thì lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng. Cá bống tượng có lợi nhuận khoảng 55 triệu đồng trên cùng diện tích. Đối với lúa, mỗi vụ người dân lãi khoảng 800.000 đồng/1.000 m2.

Không chấp nhận đổ trách nhiệm cho thời tiết

Ông Sử cũng bác bỏ quan điểm cho rằng cần xem xét yếu tố nắng nóng hay nguồn nước tự nhiên ô nhiễm trước đó để xác định nguyên nhân thiệt hại. Theo ông, không thể đặt lại vấn đề này vào thời điểm hiện nay bởi nguồn nước tại địa phương từ trước đến nay vẫn được người dân sử dụng để sản xuất bình thường. Riêng yếu tố nắng gắt, nếu muốn xác định có tác động hay không thì phải có số liệu cụ thể.

"Trách nhiệm không để nước nhiễm mặn không thuộc về người dân", ông Sử nói.

Kết luận cuộc họp, ông Sử cho rằng việc xử lý chậm, thiếu bài bản có thể dẫn đến hệ lụy phức tạp. Tỉnh xác định đây là dự án trọng điểm, phải đảm bảo tiến độ, nhưng không thể vì vậy mà làm ảnh hưởng quyền lợi chính đáng của người dân.

Ông Sử yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương khắc phục các vấn đề đang tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất, đặc biệt trong quá trình bơm cát phải đảm bảo không để nước mặn rò rỉ, tràn ra kênh hoặc thấm vào đất sản xuất. Các đơn vị cũng được yêu cầu cử người tham gia tổ công tác để kiểm đếm, kê khai thiệt hại, khảo sát vị trí đặt trạm bơm và tính toán mức thu nhập bình quân của từng loại cây trồng, vật nuôi.

Theo Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Cà Mau, sáng cùng ngày, đơn vị đã phối hợp khảo sát thực tế hiện trường thi công dự án. Kết quả cho thấy độ mặn trên kênh Đường Xuồng dao động từ 20% đến 22%. Toàn bộ nước trong hệ thống kênh khu vực đều là nước mặn nên không thể bơm lên ruộng để tháo chua, rửa mặn.

Đoàn khảo sát cũng ghi nhận nhiều đầu nối của đường ống bơm cát bị xì, làm cát và nước mặn chảy trực tiếp ra khu vực sản xuất của người dân. Trong khi đó, bờ bao ranh giới giữa khu vực Cảng hàng không Cà Mau và đất sản xuất đắp chưa đảm bảo, còn thấp, khiến nước từ khu vực san lấp tiếp tục chảy xuống kênh.

Sở Nông nghiệp - Môi trường đề xuất đặt 2 trạm bơm tại đầu kênh Đường Xuồng và kênh Chùa để bơm nước ra kênh Cái Nhúc khi có mưa, tạo điều kiện rút nước trên ruộng xuống kênh để rửa mặn, đồng thời đặt một trạm bơm tại kênh Cống Nhum (đoạn gần Đoàn cải lương Hương Tràm) để bơm nước mặn ra ngoài hệ thống.

Đến nay, trong số 92 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng diện tích hơn 85 ha lúa, hoa màu và ao nuôi cá chình, cá bống tượng, các đơn vị đã kiểm đếm thiệt hại được 39 hộ dân.

Đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công đề nghị tỉnh hỗ trợ đánh giá nguyên nhân, đồng thời xác định chính xác số hộ thiệt hại do quá trình triển khai dự án gây ra.

Cuộc họp cũng thống nhất thành lập tổ công tác liên ngành gồm cơ quan chuyên môn, đơn vị quản lý, chủ đầu tư và đơn vị thi công để tiếp tục lấy thông tin kê khai thiệt hại, xây dựng phương pháp tính bồi thường cụ thể cho từng nhóm đối tượng.

Theo chỉ đạo của tỉnh, phương án bồi thường sau khi hoàn thiện sẽ được lấy ý kiến chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và người có uy tín tại địa phương trước khi tổ chức họp dân công khai phương án chi trả.

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau được triển khai trên địa bàn tiếp giáp khu dân cư và khu sản xuất nông nghiệp tại khóm 3, khóm 4 thuộc phường Tân Thành. Trong quá trình thi công, nhiều hộ dân phản ánh việc bơm cát vào công trình khiến nước mặn xâm nhập khu vực sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến cây trồng và vật nuôi. Khu vực này đang trong giai đoạn khô hạn, nguồn nước kênh rạch bị nhiễm mặn khiến người dân không thể lấy nước phục vụ sản xuất và nuôi cá. UBND phường Tân Thành đã tiếp nhận 15 đơn yêu cầu hỗ trợ, bồi thường thiệt hại của các hộ dân tại khóm 3 và khóm 4 liên quan dự án. Qua rà soát, có 92 hộ bị ảnh hưởng với tổng diện tích hơn 85,3 ha. Nguyên nhân bước đầu được xác định là quá trình thi công, đặc biệt là hoạt động bơm cát phục vụ dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau, làm nguồn nước bị nhiễm mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất lúa, hoa màu và nuôi cá của người dân.



