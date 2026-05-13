Loạt dự án hàng nghìn tỉ ở Đà Nẵng được đưa vào diện tháo gỡ khẩn cấp

Ngày 13.5, Thành ủy Đà Nẵng đã phát đi thông cáo báo chí về cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố lần thứ 11.

Theo đó, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố (viết tắt là Thường trực Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 11 do ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá trong tháng qua, ban này cùng các cơ quan tiến hành tố tụng đã có nhiều nỗ lực, phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo. Nhìn chung, tiến độ giải quyết cơ bản bảo đảm yêu cầu đề ra.

Khu phức hợp thương mại dịch vụ sân vận động Chi Lăng được đưa vào diện tháo gỡ khẩn cấp ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với 5 vụ án, vụ việc trọng điểm. Đồng thời, thống nhất điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng

Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, gồm: tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi; những khó khăn, vướng mắc trong thi hành bản án liên quan Khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 209 Trường Chinh; cũng như tình hình triển khai dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Bên cạnh đó, cuộc họp cũng xem xét báo cáo kết quả 1 năm thực hiện hướng dẫn số 63-HD/BCĐTW ngày 28.4.2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống lãng phí; rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu năm 2026; đồng thời cho ý kiến về đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc thi hành án dân sự thành phố.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Thường trực Ban Chỉ đạo trong công tác chuẩn bị tài liệu, cũng như những kết quả đạt được của các cơ quan tố tụng trong thời gian qua, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Đối với một số nhiệm vụ trọng tâm, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản gắn liền với đất tại Khu phức hợp sân vận động Chi Lăng, bảo đảm điều kiện để tổ chức bán đấu giá theo quy định. Đồng thời giao Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố tiếp tục hoàn thiện quy trình đưa tài sản ra đấu giá theo đúng pháp luật.

Liên quan đến dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ triển khai các nội dung theo kế hoạch, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả thực hiện.

Thường trực Ban Chỉ đạo cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống lãng phí, nguy cơ gây thất thoát; đặc biệt là xử lý các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài; khẩn trương bàn giao các dự án đã hoàn thành nhưng chưa đưa vào sử dụng; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; rà soát và xử lý tài sản công sau sắp xếp trong quý 2/2026; phấn đấu hoàn thành việc tháo gỡ các dự án tồn đọng trong năm 2026.

Thành ủy Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.